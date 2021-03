Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nghìn gói băng vệ sinh giả

TPO - Lực lượng chức năng Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh, phát hiện 1.974 gói băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu “DIANA” được bảo hộ của Công ty cổ phần DIANA UNICHARM.

Ngày 29/3, thông tin từ Đội QLTT số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh, phát hiện 1.974 gói băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu “DIANA” được bảo hộ của Công ty cổ phần DIANA UNICHARM.

Trước đó, ngày 18/3, Đội QLTT số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh giấy, băng vệ sinh khác loại khu vực gần chợ Vinh.

Qua kiểm tra, phát hiện 1.974 gói băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu “DIANA” đã được bảo hộ của Công ty cổ phần DIANA UNICHARM. Giá trị lô hàng khoảng hơn 38 triệu đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ lô hàng trên và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý 2 cơ sở theo quy định của pháp luật.