Phát hiện bọc tiền 1,2 tỷ đồng bị ném vào ô tô của mình, bà bán trứng 'hoảng loạn và suýt ngất'

Mở túi nilon phát hiện một lượng lớn tiền mặt, bà Lực hoảng loạn, mặt tái mét, thậm chí suýt ngất, vội hô hoán người dân xung quanh.

Sau nhiều ngày, bà Nguyễn Thị Lực (44 tuổi, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết hốt hoảng khi nhắc lại sự việc phát hiện túi tiền 1,2 tỷ đồng trong ô tô.

Theo đó, gần 10h ngày 13/3, bà Lực đến giao trứng tại chợ Đình (thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội). Mỗi lần giao trứng vào chợ, người phụ nữ thường chỉ khóa cửa trên của xe, không đóng cửa hai bên sườn để tiện tháo dỡ hàng hóa.

Sau 3 lần giao trứng tại chợ Đình, bà Lực ra ngoài chuẩn bị đánh ô tô đi nơi khác, thì bất ngờ thấy trên xe có một túi nilon màu đỏ không rõ nguồn gốc. Không vội mở túi, bà hỏi những người xung quanh có thấy ai vứt túi nilon vào xe không, nhưng không ai biết.

Lúc này, bà Lực mới mở túi, phát hiện bên trong có một lượng lớn tiền mặt, gồm nhiều cọc tiền có mệnh giá từ 100.000, 200.000 đến 500.000 đồng.

"Tôi hoảng loạn, mặt tái mét và suýt ngất", người giao trứng nhớ lại thời điểm phát hiện khoản tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống".

Bà vội hô hoán, nhiều người trong chợ tò mò liền chạy ra xem. Họ trấn an bà không phải lo lắng, đợi cơ quan chức năng đến làm việc. Một người bán thịt đã giúp bà trình báo Công an xã Tam Đồng.

Lo sợ một vụ lừa đảo, bà Lực gọi điện cho chồng và con từ Vĩnh Phúc xuống Mê Linh cùng xử lý sự việc.

Nhận tin báo, Trung tá Lê Duy Hòa, Trưởng Công an xã Tam Đồng, cùng các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại chợ Đình niêm phong túi nilon đựng số tiền trên. Công an xã mời người chứng kiến cùng kiểm đếm số tiền, xác định tổng 1,2 tỷ đồng.

"Chúng tôi xác định số tiền trên là của ông Lê Đức S. (64 tuổi, người địa phương) có được do bán đất. Do tinh thần không tỉnh táo, con trai ông S. đã cầm túi tiền đi lang thang và làm rơi trong ô tô của bà Lực tại Chợ Đình", Trung tá Lê Duy Hòa nói.

Sau khi xác minh, Công an xã Tam Đồng đã hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục theo quy định, đồng thời trao trả số tiền trên cho ông S. Tại trụ sở công an, ông S. nói cảm ơn bà Lực, cho biết "mới bán miếng đất hôm 12/3 thì không may gặp sự cố".

Sau mấy tiếng căng thẳng, bà Lực mới dám thở phào nhẹ nhõm, nói "không phải tiền của mình thì phải trả cho người đánh rơi", rồi tiếp tục về chợ Vĩnh Phúc bán hàng.

Bà Lực làm nghề bán trứng đã nhiều năm, mỗi ngày đều đặn lái xe bán tải từ nhà xuống Mê Linh giao hàng.

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua sự việc thót tim như vậy, chắc không bao giờ quên", người phụ nữ nói.

Có bị xử phạt khi nhặt được của rơi mà không trả?

Câu chuyện túi tiền 1,2 tỷ đồng bị ném vào ô tô của bà bán trứng đã gây xôn xao khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng nói đùa "ước được như bà Lực", "tại sao không ném tiền vào xe mình nhỉ?"... Nếu ai đó nhặt được khoản tiền này nhưng không trả thì có bị xử phạt không?

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, người nhặt được tài sản của người khác, mặc dù biết đó không phải của mình, mà vẫn cố tình chiếm giữ, không trả cho chủ sở hữu thì tùy trường hợp có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hành chính: Điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định cá nhân, tổ chức "sử dụng, mua, bán, thế chấp, cầm cố trái phép hoặc chiếm giữ tài sản của người khác" có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép.

Về xử lý hình sự: Tài sản bị đánh rơi có giá trị từ 10 đến 200 triệu đồng hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản, theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tội danh này có khung hình phạt từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, người vi phạm sẽ bị phạt tù 1-5 năm tù.

"Sự việc của bà bán trứng không phải hiếm gặp. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người nhặt được tài sản thất lạc vẫn chưa biết cách xử lý đúng đắn. Thậm chí vì lòng tham, một số người đã chiếm giữ tài sản, dẫn đến nhiều hệ lụy về sau", luật sư Tiền nói.