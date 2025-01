Phát hiện 2 thi thể ở hốc bánh đáp máy bay JetBlue

TPO - Trong quá trình kiểm tra và bảo dưỡng máy bay Airbus A320 sau chuyến bay từ sân bay John F. Kennedy (New York) đến sân bay quốc tế Fort Lauderdale - Hollywood (Mỹ), Hãng hàng không JetBlue đã phát hiện 2 thi thể trong hốc bánh đáp.

Theo FlightAware chuyến bay của Hãng hàng không JetBlue hạ cánh tại sân bay Fort Lauderdale lúc 23h10 (giờ địa phương). Sau đó, 2 thi thể được phát hiện vào đêm 6/1 trong quá trình kiểm tra bảo dưỡng máy bay sau chuyến bay.

Hãng hàng không cho biết vẫn chưa xác minh được danh tính 2 thi thể và việc tại sao họ lại nằm trong hốc bánh đáp máy bay, CNN viết.

“Một kỹ thuật viên đã phát hiện ra thi thể 2 người đàn ông ở khu vực bánh đáp máy bay. Danh tính của họ vẫn chưa được xác định”, Carey Codd - phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Broward - nói và thông tin Văn phòng giám định y khoa quận Broward sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của hai người trong vụ việc, tuy nhiên 2 thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng.

Người phát ngôn của Sở Hàng không quận Broward là Arlene Satchell nói với CNN rằng, cuộc điều tra không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay. Bởi lẽ, những hành khách có mặt trên chuyến bay liên quan đến vụ việc đã xuống máy bay.

Đại diện Hãng hàng không JetBlue tuyên bố, đây là một tình huống đau lòng và hãng này cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách, để hỗ trợ tìm ra nguyên nhân sự việc. Trong khi đó phía sân bay John F Kennedy và Fort Lauderdale từ chối bình luận về 2 trường hợp tử vong.

Theo CNN, hiện tại Cục an ninh vận tải Mỹ (TSA) đang hợp tác chặt chẽ với hãng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và cảnh sát để điều tra vụ việc. Trong khi đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) tuyên bố họ không điều tra, vì có vẻ sự cố không liên quan đến phi hành đoàn hoặc hoạt động của máy bay.

Theo dữ liệu của FlightAware, máy bay Airbus A320 đã hoạt động gần như cả ngày thứ 6/1 và cất cánh lần đầu tiên trong ngày lúc 1h10 từ Kingston (Jamaica) đến New York (Mỹ).

Liên quan đến vụ việc của JetBlue, trước đó 2 tuần người ta cũng tìm thấy một thi thể trong khoang bánh đáp máy bay, trên chuyến bay của Hãng hàng không United Airlines từ Chicago đến Maui (Mỹ).

FAA cho biết, khoang bánh đáp máy bay thường được những người đi lậu sử dụng, tuy nhiên họ không biết rằng khoang này sẽ bị co hẹp không gian khi bánh đáp được thu lại. Do đó, những người đi lậu máy bay nếu không bị đè bẹp thì cũng thường bị mất ý thức, do thiếu oxy hoặc thân nhiệt bị giảm sâu khi máy bay bay lên cao.

Theo báo cáo năm 2011 của FAA, khoảng 80% số người chui trong hốc bánh xe, hoặc khoang bên ngoài của máy bay đều tử vong. Trong khi đó các hãng thông tấn thế giới bình luận, gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc đi lậu vé máy bay, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh sân bay trong mùa du lịch cao điểm.

