Phan Thiết yêu cầu người dân không ra khỏi nhà vào buổi tối

TPO - Người dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Phan Thiết cũng lập 12 chốt kiểm soát để quản lý việc ra vào vùng đỏ.

Ngày 7/11, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương có thêm 279 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, thành phố Phan Thiết có 186 ca (gồm 160 ca ngoài cộng đồng, 26 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Hàm Thuận Bắc có 41 ca (24 ca trong cộng đồng, 17 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Tuy Phong có 19 ca (17 ca trong cộng đồng, 2 ca trong khu cách ly tập trung).

Huyện Bắc Bình có 13 ca (3 ca ngoài cộng đồng, 10 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Hàm Tân có 11 ca trong khu cách ly tập trung. Thị xã La Gi có 6 ca (4 ca trong cộng đồng, 2 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Tánh Linh có 2 ca ngoài cộng đồng. Huyện Hàm Thuận Nam có 1 ca ngoài cộng đồng.

Hiện tại, thành phố Phan Thiết là nơi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất tỉnh Bình Thuận. Do đó bắt đầu ngày 7/11, chính quyền thành phố yêu cầu người dân trên địa bàn không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với những trường hợp như cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh trật tự; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh; các tiểu thương chợ đầu mối và trường hợp đặc biệt khác do thành phố quy định.

Ngoài ra, Công an thành phố Phan Thiết phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết, UBND các phường, xã thành lập 12 chốt kiểm soát để quản lý việc ra vào vùng đỏ. Người và phương tiện ra vào thành phố Phan Thiết phải chấp hành theo quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Người dân không được ra vào vùng đỏ, trừ các trường hợp đặc biệt như đưa bệnh nhân đi cấp cứu; công tác cứu hỏa, thiên tai, phòng chống dịch; khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ; xe đưa rước công nhân được đi ngang qua nhưng không được phép dừng, đỗ.

Hoạt động của nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp; bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, cung cấp các hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng nông sản, thủy sản phải có phương án đảm bảo phòng, chống dịch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị cung cấp hàng hóa, có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.