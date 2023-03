Phá ổ nhóm ghi lô đề, giao dịch gần một tỷ đồng/ngày

TPO - Công an đã bắt giữ và khám xét nơi ở của 17 đối tượng trong đường dây lô đề và chứng minh, chỉ trong 1 ngày các đối tượng đã sử dụng gần 1 tỷ đồng để đánh bạc.

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ, triệu tập 17 đối tượng liên quan.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Sau một thời gian điều tra theo dõi, Công an Nghệ An đã huy động hàng chục Tổ công tác để tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 17 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh. Qua khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 181 triệu đồng tiền mặt; 1 máy tính bảng, 20 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, Công an xác định đường dây lô đề này do Lê Thị Thúy (SN 1969, trú phường Quán Bàu) và Lê Khắc Toàn (SN 1980, trú phường Hà Huy Tập) cầm đầu đường dây đánh bạc. Trong đó, Thúy là đối tượng đã có 3 tiền án về tội đánh bạc. Ngoài Thúy và Toàn, các đối tượng còn lại đều là các “đại lý” cấp dưới trong đường dây này.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận về hành vi đánh bạc của mình.

Cơ quan chức năng cũng đã chứng minh trong ngày 15/3, các đối tượng trong đường dây đã sử dụng hơn 974 triệu đồng để đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.