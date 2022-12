Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng mỗi ngày ở Hà Nội

TPO - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng Nguyễn Tiến Lâm (SN 1987), Phan Văn Trung (SN 1992), Phan Văn Trường (SN 1993), Nguyễn Hữu Huy (SN 1992), Phan Lạc Đạt (SN 1996), Nguyễn Văn Chính (SN 1990), Phan Văn Mạnh (SN 1996), Nguyễn Văn Hợp (SN 1987), cùng trú tại huyện Thạch Thất về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Trước đó, ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại huyện Thạch Thất, và căn hộ chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, Phan Văn Trung đã lôi kéo các đối tượng khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và lấy nguồn trang 3in1bet.com hoạt động cá độ bóng đá qua mạng.

Tiếp đó, Trung giao cho Trường quản lý và chia nhỏ trang cá độ cho các đối tượng Huy, Chính, Mạnh và Đạt lập tài khoản đánh bạc cho khách. Tiền đánh bạc được các đối tượng quy đổi 1USD tương đương 50 nghìn đồng. Dựa trên kết quả thắng, thua, các đối tượng thanh toán tiền qua ngân hàng vào thứ 2 hàng tuần hoặc trả tiền mặt.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này trao đổi, giao dịch qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… Đồng thời yêu cầu các “con bạc” muốn tham gia phải có người giới thiệu và được kiểm tra nhân thân, nếu không sẽ không được cấp tài khoản.

Đối tượng Phan Văn Trung khai nhận, đã lấy tài khoản đánh bạc từ Lâm và một số đối tượng khác.

Bước đầu xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản của các khách tham gia đánh bạc. Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu World Cup 2022, tổng số tiền quy đổi đánh bạc tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.