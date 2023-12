Phá đường dây sản xuất, buôn bán kính xe ô tô giả nhãn hiệu nổi tiếng

TPO - Đây là đường dây sản xuất, kinh doanh kính xe ô tô giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) bị công an triệt phá.

Chiều 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán số lượng rất lớn kính xe ô tô các loại bị giả nhãn mác, thương hiệu của nhiều hãng xe ô tô nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TT-Huế đã phát hiện tại cơ sở kinh doanh kính ô tô tại địa chỉ 13 Nguyễn Tất Thành (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) có nhiều dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, với thủ đoạn tinh vi và phức tạp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế làm rõ, cơ sở này do Trần Quốc Lợi (SN 1978) và Trịnh Thị Kim Như (SN 1988, cùng trú tại 16 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, Hương Thủy) làm chủ, có hành vi sản xuất, buôn bán số lượng rất lớn kính xe ô tô các loại giả nhãn mác của nhiều hãng xe ô tô lớn, có thương hiệu và được bảo hộ tại Việt Nam.

Khám xét đồng loạt tại cửa hàng kinh doanh số 12 Nguyễn Tất Thành và 2 kho chứa hàng của cơ sở này tại 148 An Dương Vương và 187 đường Hùng Vương, TP Huế, lực lượng công an thu giữ 1 bộ máy in laser, 2 bộ máy tính và hơn 500 kính xe ô tô các loại đã được in giả lô gô của các hãng xe nổi tiếng như TOYOTA, MERCEDES, PEUGEOT, KIA, FORD, HUYNDAI, MAZDA...

Qua điều tra, Lợi và Như khai nhận, mua các loại kính xe ô tô từ nơi khác rồi vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, trực tiếp sử dụng các công cụ, máy móc, dung dịch chuyên dụng để tẩy xóa các lô gô nhãn hiệu gốc có trên kính; sau đó dùng các phần mềm tự thiết kế, sao chép các lô gô nhãn hiệu các hãng xe ô tô nổi tiếng, sử dụng máy in laser in các lô gô này đè lên vị trí nhãn gốc đã được tẩy xóa trước đó.