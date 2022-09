10.000 người có nhu cầu vay vốn nhanh bị sập bẫy đường dây lừa đảo

TPO - Sau khi mua thông tin khách hàng có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/hồ sơ, các đối tượng liền giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện giới thiệu các gói vay không cần thế chấp, nhưng lại đưa ra loạt lý do yêu cầu họ phải đóng tiền rồi chiếm đoạt. CQĐT xác định, có khoảng 10.000 nạn nhân của đường dây lừa đảo này.

Mất 43 triệu vì muốn vay 40 triệu

Ngày 8/9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương - Trưởng Công an thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan điều tra thuộc đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Trước đó, đơn vị này nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, TT-Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo trình báo của nạn nhân, ngày 15/3/2022, trong lúc chị T. làm việc tại cửa hàng thì có bị một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Tin lời, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, bao gồm phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… Nếu không đáp ứng như vậy, chị T. sẽ không nhận được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là gần 43 triệu đồng.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gọi điện cho chị T. đang ở TPHCM.

Các tổ công tác do thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà trực tiếp chỉ đạo đã vào TPHCM phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), Công an phường Phú Thuận (quận 7) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã xác định nơi 'ẩn náu' của các đối tượng nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra địa điểm trên, cơ quan công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có hai đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T là Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991, đóng vai trò cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM).

Điều tra khai thác bước đầu cho thấy, đối tượng Trang đã thuê nhà và lập Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Hưng Thịnh. Sau đó, Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Mua thông tin khách hàng với giá 3.000 đồng

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm người thuộc công ty này là mua mỗi thông tin của các khách hàng có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng, sau đó, phân công nhân viên (trong đó có Nguyễn Văn Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Nếu khách hàng đồng ý vay, những đối tượng lừa đảo yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó, các đối tượng gọi lại và thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay, giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân.

Vài ngày sau, nhóm đối tượng gọi điện thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp, nhóm đối tượng gọi lại thông báo do hồ sơ trục trặc nên yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2, xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ cùng các chi phí khác.

Bằng thủ đoạn kể trên, từ tháng 10/2021 đến thời điểm bị phát hiện, trung bình "doanh thu" của công ty này đạt khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng. Đến nay, tổng số nạn nhân của nhóm lừa đảo ước tính có trên 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.