Panama gửi thư lên Liên Hợp Quốc để nhắc nhở ông Trump

TPO - Panama gửi thư lên Liên Hợp Quốc (LHQ) để báo động về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ nhậm chức, khi ông tuyên bố sẽ lấy lại kênh đào Panama.

Đại sứ Panama tại LHQ Eloy Alfaro de Alba nhấn mạnh rằng, theo Hiến chương LHQ, các quốc gia phải "kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”.

Bức thư được gửi tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và lưu hành trong 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Panama đang là thành viên của Hội đồng Bảo an, cơ quan có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhắc lại quan điểm đưa ra gần đây về việc giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, trong bài phát biểu ngày 20/1, ông Trump cáo buộc Panama phá vỡ những lời hứa của mình khi được Mỹ chuyển giao tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược vào năm 1999 và để Trung Quốc kiểm soát.

“Chúng ta không trao nó cho Trung Quốc. Chúng ta trao cho Panama và chúng ta sẽ lấy lại”, ông Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Điện Capitol.

Chính phủ Panama mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này. Đại sứ Alfaro de Alba chia sẻ tuyên bố của Tổng thống Panama Jose Raul Mulino về phát biểu của ông Trump.

“Đối thoại luôn là cách làm rõ các điểm được nói đến mà không làm suy yếu quyền, chủ quyền và quyền sở hữu đối với kênh đào của chúng tôi”, Tổng thống Mulino nói.

Mỹ xây dựng và quản lý vùng đất xung quanh kênh đào Panama trong mấy thập kỷ. Năm 1977, Mỹ và Panama ký hai thỏa thuận để mở đường cho việc trao trả quyền kiểm soát hoàn toàn cho Panama. Mỹ chính thức trao trả tuyến đường này cho Panama vào năm 1999, sau giai đoạn cùng quản lý vận hành.