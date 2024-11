Ông trùm bị bắt không được tại ngoại

TPO - Ông trùm hip hop Diddy đã so sánh bản thân với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trong tài liệu mới nhất gửi lên tòa án, với hy vọng được tại ngoại trước Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, cơ quan công tố bác bỏ lập luận này.

Hơn 2 tháng kể từ ngày bị bắt giữ, Sean Combs (Diddy) vẫn chưa từ bỏ hy vọng được tại ngoại. Ông trùm tai tiếng không ngại thử mọi cách thức có thể để được ra khỏi tù chờ xét xử. Sau khi bị cáo buộc cố gắng tác động đến bồi thẩm đoàn từ trong tù thông qua chiến dịch quan hệ công chúng trực tuyến và qua điện thoại với sự hỗ trợ từ bạn bè cùng gia đình, Diddy gây sốc hơn khi kéo cả Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vào cuộc.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án New York vào ngày 25/11, các luật sư do Diddy thuê tuyên bố thân chủ họ nên có quyền tự do ngôn luận mà ông Trump được hưởng trong vụ kiện âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, khi hàng nghìn người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Luật sư trích dẫn phán quyết của Tòa Phúc thẩm Quận Columbia trong vụ kiện giữa nước Mỹ với ông Trump vào tháng 12/2023, trong đó viết: “Chỉ có mối đe dọa đáng kể và sắp xảy ra đối với hệ thống tư pháp hình sự mới ủng hộ việc hạn chế bài phát biểu của ông Trump".

Vào thời điểm đó, tòa đồng ý ông Trump có quyền đưa ra những tuyên bố chỉ trích chính quyền hiện tại (do ông Joe Biden đứng đầu), Bộ Tư pháp Mỹ và luật sư đặc biệt, cũng như tuyên bố rằng vụ truy tố cựu tổng thống có động cơ chính trị hoặc ông vô tội đối với các cáo buộc chống lại mình.

Với dẫn chứng trên, luật sư của Diddy lập luận tòa án nên áp dụng tiêu chuẩn cao hơn của ông Trump khi xem xét việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của rapper sinh năm 1969.

Phía Diddy phản đối việc toàn bộ cộng đồng, bao gồm báo chí, các nguyên đơn dân sự và chính phủ, có thể đưa ra các cáo buộc chống lại danh tiếng của ông trùm, nhưng nhà sản xuất âm nhạc lại không thể tác động đến dư luận để đáp trả.

Những luận điệu trên được đưa ra nhằm đáp lại việc các công tố viên cáo buộc Diddy thực hiện loạt hành vi phạm luật trong thời gian bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC), từ đó triển khai chiến lược “quan hệ công chúng” từ xa để thay đổi nhận thức công chúng về vụ án tình dục, với mục đích cuối cùng là được sớm tại ngoại.

Vào cùng ngày 25/11, cơ quan công tố đã phản hồi khiếu nại của phía Diddy. Nhà chức trách khẳng định cách thức triển khai thông tin liên lạc với bên ngoài của nam rapper (như mua chuộc tài khoản điện thoại của các tù nhân khác hay lợi dụng các con để khơi dậy lòng thương hại từ công chúng...) không được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Mỹ (quy định về tự do ngôn luận).

Bên cạnh đó, theo các công tố viên, trường hợp của Diddy khác với ông Trump. Họ nhấn mạnh thẩm phán trong vụ ông Trump phải đối mặt với nhiệm vụ đặc biệt là cân bằng quyền của một ứng cử viên tổng thống hiện tại, được phát biểu công khai về các cáo buộc chống lại mình, với quyền được xét xử công bằng của công chúng.

Diddy bị từ chối tại ngoại hai lần. Thẩm phán cho biết sẽ quyết định về đơn xin tại ngoại mới nhất của Diddy trong những ngày cuối tháng. Phiên tòa xét xử Sean Combs được ấn định vào ngày 5/5/2025.