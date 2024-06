Ông Thích Minh Tuệ nhận căn cước công dân ở Gia Lai

TPO - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (còn gọi là Thích Minh Tuệ) sau 5 ngày làm thủ tục.

Ngày 10/6, trang điện tử của Công an tỉnh Gia Lai thông tin, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã làm thủ tục trao Căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (còn gọi là Thích Minh Tuệ, SN 1981, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai) sau 5 ngày làm thủ tục.

Ông Lê Anh Tú được cán bộ công an giải thích rõ về lợi ích cũng như cách sử dụng căn cước công dân. Cán bộ công an dặn ông Tú luôn mang theo Căn cước công dân, và sử dụng được rất nhiều tiện ích như đi máy bay, đi khám bệnh bảo hiểm y tế và nhiều việc khác phục vụ cho bản thân. Nếu mất Căn cước công dân, ông Tú đến công an để được hỗ trợ, làm lại.

Ông Lê Anh Tú (SN 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hơn 30 năm trước, ông Tú cùng gia đình vào sinh sống tại xã Ia Tô (huyện Ia Grai, Gia Lai).