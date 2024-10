Ông lão bơi thuyền ra sông Lam cứu 3 học sinh đuối nước

TPO - Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người dân, ông Mạo hướng mắt ra sông thì thấy 3 học sinh đang chới với dưới nước. Không ngần ngại, ông Mạo bơi thuyền ra cứu sống cả 3 em vào bờ.

Ngày 10/10, lãnh đạo thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, địa phương vừa đến tặng quà và biểu dương ông Lô Văn Mạo (SN 1963) - Hội viên, Chi hội cựu Chiến binh bản Mon (thị trấn Thạch Giám) vì đã dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, ông Lô Văn Mạo đã dũng cảm cứu 3 học sinh bị đuối nước trên sông Lam, đoạn qua địa bàn bản Mon (thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương).

Theo ông Mạo kể lại, khoảng 16h30’ chiều 8/10, ông Mạo đang làm vườn sau nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người dân xung quanh. Hướng mắt về tiếng kêu cứu rồi nhìn xuống sông, ông Mạo phát hiện có 3 cháu học sinh đang chới với dưới nước.

Sau ít giây nhận định tình hình, ông Mạo đã chạy xuống bờ sông, bơi thuyền hướng về 3 nam sinh rồi lần lượt cứu thành công cả 3 cháu lên bờ an toàn.

“Hôm đó thấy cả 3 cháu cùng bị đuối nước cũng lo lắm. Nếu lúc đó tôi cố bơi ra thì sẽ không cứu được cả 3 và còn nguy hiểm. May nhìn thấy chiếc thuyền ở gần đó, tôi chạy xuống bơi thuyền thật nhanh ra và tiếp cận từng cháu một. Có một cháu ở xa nhất, nếu chậm chừng vài chục giây nữa thì không kịp cứu. Vì lúc đó cháu đã bị chìm, chỉ còn mỗi tay giơ lên khỏi mặt nước. Cũng may cứu được cả 3 cháu an toàn”, ông Mạo kể lại.

Được biết, trước đây ông Mạo cũng đã từng cứu thành công một cháu bé bị đuối nước ở Cửa Rào (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương).

Ông Mạo hiện đang là hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Thạch Giám, từng tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. Trở về quê, ông tham gia phát triển kinh tế và luôn giúp đỡ bà con địa phương cùng xóa đói giảm nghèo.

Hành động dũng cảm cứu 3 cháu học sinh khỏi đuối nước của người cựu chiến binh được cán bộ, bà con nhân dân trong bản cảm phục.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thị trấn Thạch Giám; Hội Cựu chiến binh thị trấn đã đến tận nhà ông Lô Văn Mạo để thăm hỏi, tặng quà và tuyên dương ông Mạo - một tấm gương người tốt việc tốt để mọi người cùng noi theo.