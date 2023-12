Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

TPO - Cơ quan công an xác định, khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức, TPHCM) nhưng ông Đinh Trường Chinh đơn phương chấm dứt hợp đồng, không bàn giao các nền đất và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.