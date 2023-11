DN liên quan đại gia Đinh Trường Chinh bị bắt, toàn bộ nhân viên nghỉ việc, lớn cỡ nào?

Sở hữu quỹ đất rộng lớn với loạt dự án tại TP.HCM, thế nhưng doanh nghiệp bất động sản liên quan đến đại gia Đinh Trường Chinh vừa phải cho nhân viên nghỉ không hưởng lương chờ việc.

CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (Công ty HDTC), doanh nghiệp có liên quan đến đại gia Đinh Trường Chinh (người vừa bị Công an TP.HCM khởi tố), đã ra thông báo về việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự.

Theo HDTC, vì lý do nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ nhân viên.

Để phù hợp với tình hình hiện tại, HĐQT Công ty HDTC thống nhất sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt, làm cơ sở cho việc phát triển sau này.

“Toàn bộ cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty HDTC và chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc. Thời gian kể từ ngày 16/11 cho đến khi công ty có thông báo mới”, nội dung một đoạn văn bản do ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty HDTC vừa ký.

Động thái cho nhân viên nghỉ không lương để chờ việc của Công ty HDTC diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi đại gia Đinh Trường Chinh bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đại gia Đinh Trường Chinh được cho là có liên quan đến trong việc quản lý, sử dụng các khu đất công tại P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân).

Sau khi ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố, ngày 27/10, Công ty HDTC đã lên tiếng về mối quan hệ giữa đại gia này và công ty.

Theo đó, Công ty HDTC cho biết ông Đinh Trường Chinh hiện là một trong những cổ đông của công ty. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này trong thời gian là Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Hân, không liên quan đến Công ty HDTC.

HDTC trấn an rằng "sự việc trên sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ định hướng phát triển dài hạn và hoạt động bình thường của Công ty HDTC trong thời gian sắp tới".

Tuy vậy, vào ngày 17/11, trên website của Công ty HDTC vẫn thể hiện ông Đinh Trường Chinh trong ban lãnh đạo của công ty với chức danh Chủ tịch HĐQT.

Theo quảng bá, Công ty HDTC đã và đang là chủ đầu tư của hàng chục dự án bất động sản lớn nhỏ, quy mô nhất là dự án Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Những dự án của doanh nghiệp này tại TP.HCM đã và đang triển khai có thể kể đến như: Toà nhà văn phòng tại số 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1; Trường tiểu học An Phú, TP.Thủ Đức; Trường THPT Trường Chinh, Q.12; Chợ An Sương, Q.12; Khu dân cư An Sương, Q.12; 14 dự án thành phần thuộc Khu đô thị mới An Phú – An Khánh.

Ngoài TP.HCM, Công ty HDTC còn đầu tư dự án ở các tỉnh như dự án Khu công nghiệp Bá Thiện I tại Vĩnh Phúc hay Lăng Cô Spa & Resort tại Thừa Thiên Huế.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty HDTC đạt 10.398 tỷ đồng, tăng 1.653 tỷ đồng so với năm 2021. Vốn góp của công ty duy trì cố định 2.291,9 tỷ đồng qua các năm 2020 – 2021. Tổng doanh thu năm 2022 của Công ty HDTC đạt 839 tỷ đồng, giảm 11,6% so với năm 2021.

Trong đó, nguồn thu lớn nhất của công ty đến từ việc bán nền đất và căn hộ chung cư, khoảng 678 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 115,6 tỷ đồng, trong đó có 99,7 tỷ đồng là tiền lãi từ việc bán cổ phiếu. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 của Công ty HDTC đạt 146,5 tỷ đồng, giảm 38,8% so với năm 2021.