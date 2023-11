Ồn ào ở đám cưới Puka, Gin Tuấn Kiệt

TPO - Puka phủ nhận lễ cưới ở quê nhà Đồng Tháp chỉ mời mỗi gia đình một người. Nữ diễn viên khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Đám cưới của Puka liên tục vướng những rắc rối không đáng có khiến chính nữ diễn viên phải lên tiếng giải thích. Sau vấn đề tiền mừng cưới của đồng nghiệp, mới đây, Puka phản hồi việc thiệp mời cưới ở quê nhà chỉ cho phép mỗi gia đình một người đi.

Trên trang cá nhân, Puka bày tỏ: “Không biết từ đâu ra tin đồn mỗi thiệp cưới dưới quê của tôi chỉ có thể đi một người. Ai đồn ác vậy. Trong khi gia đình tôi ghi thiệp là ‘trân trọng kính mời: quý gia đình’. Quý gia đình thì sao là một người được. Gia đình cũng chưa bao giờ thông báo mỗi thiệp chỉ được đi một người. Chưa hết, đám cưới ở quê là dành cho bà con, cô bác, họ hàng lối xóm, không lẽ mời mỗi nhà một người sao mà được. Vô lý vậy cũng đồn rất tội gia đình tôi”.

Theo Puka, trước ngày cưới, có rất nhiều bà con xa gọi hỏi ba mẹ cô chuyện này. Tuy nhiên, gia đình cô khẳng định thông tin trên không có thật. Khách mời đi cùng mấy người cũng được, không có quy định cụ thể về số lượng.

Puka cho biết thêm một số hàng xóm đã chuẩn bị đồ đi ăn cưới nhưng vì nghe tin đồn trên mạng nên chỉ để một người trong nhà đi. Sau khi đám cưới hoàn tất, Puka mới được nghe kể lại thông tin này.

“Mọi sắp xếp của gia đình là có lý do hết, từ nhiều khâu, nhiều phía để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và không xảy ra bất cứ chuyện không hay nào trong ngày vui của gia đình”, Puka nói thêm về việc bố trí đông lực lượng bảo vệ tại đám cưới.

Nữ diễn viên cho biết trước giờ luôn giữ im lặng về các tin đồn không đúng sự thật. Nhưng sự việc lần này ảnh hưởng tới gia đình nên cô buộc phải lên tiếng.

Sáng 16/11, cặp đôi Gin Tuấn Kiệt và Puka chính thức tổ chức đám cưới tại Đồng Tháp - quê nhà của cô dâu. Đến chung vui với cô dâu chú rể là các đồng nghiệp thân thiết như Minh Tú, Hòa Minzy, Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Dự... Nhà trai đã mang sính lễ có 500 triệu tiền mặt, 20 cây vàng. Trước đó, hai nghệ sĩ tổ chức tiệc cưới tại Cam Ranh - Khánh Hòa và TP. HCM.