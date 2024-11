Ồn ào Café KATINAT; lương công chức vài trăm năm mới mua được nhà?

TPO - Không để găm hàng, tăng giá dịp Tết; giá bất động sản phi mã; Café KATINAT gây 'bão' liên quan nữ người mẫu vừa bị bắt 'bão' liên quan nữ người mẫu vừa bị bắt; 'Cháy' vé máy bay, tàu hỏa dịp Tết... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Bộ trưởng Công Thương: Không để găm hàng, tăng giá dịp Tết

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chỉ thị nêu rõ, năm nay kinh tế trong nước đã đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, trước xung đột leo thang ở nhiều khu vực, thị trường các hàng hóa thiết yếu biến động có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng hóa trong nước thời gian tới.

CPI bình quân 9 tháng đầu năm tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước, đang trong giới hạn chỉ tiêu Quốc hội giao về kiểm soát lạm phát.

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, công ty và hiệp hội ngành hàng sớm có: kế hoạch sản xuất, kinh doanh; phương án cung ứng hàng hóa và xử lý biến động bất thường của thị trường.

Các đơn vị cần theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu những mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn để chủ động có phương án hoặc đề xuất cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Giá bất động sản phi mã: 'Không ăn gì cả, vài trăm năm mới mua được nhà'

Sáng 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, thời gian qua tình hình bất động sản diễn biến phức tạp. Một số trường hợp xây dựng nhưng bị sai phạm mà chưa có cơ chế để tháo gỡ làm lãng phí nguồn lực xã hội, đất nước.

“Mặc dù không phải ngân sách của nhà nước, nhưng doanh nghiệp cũng là nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp họ cũng phải đi vay ngân hàng, doanh nghiệp chết kéo theo ngân hàng cũng chết”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói và cho rằng đây là vấn đề quan trọng và cần thiết để ban hành dự thảo nghị quyết này.

Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, bản chất của dự thảo nghị quyết là để bổ sung một phương thức tiếp cận đất đai trong thực hiện các dự án nhà ở thương mại.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) bày tỏ băn khoăn về sự đồng bộ hệ thống pháp luật nếu dự thảo nghị quyết trên được Quốc hội thông qua.

Theo ông Long, Quốc hội đã kỳ công ban hành pháp luật đất đai, bất động sản và các nghị định, quy định có liên quan. Tuy nhiên, nếu dự thảo nghị quyết thí điểm được ban hành sẽ hình thành ra 2 mặt bằng pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ông Long nêu băn khoăn, trăn trở của cử tri về giá bất động sản phi mã khiến lao động, công chức “không ăn gì cả, vài trăm năm mới mua được nhà”.

“Cử tri đặt câu hỏi tại sao không có cơ chế gì để thí điểm, tháo gỡ cho các vướng mắc của nhà ở xã hội, trong khi đó dự thảo Nghị quyết chỉ hướng tới nhà ở thương mại”, đại biểu đoàn Đồng Nai nêu.

Café KATINAT gây 'bão' liên quan nữ người mẫu vừa bị bắt 'bão' liên quan nữ người mẫu vừa bị bắt

Trên mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh chụp ly nước mang thương hiệu KATINAT, có ghi chú “giảm đường, giảm an tây”, gây ra làn sóng đòi tẩy chay với các sản phẩm của Công ty CP Café KATINAT.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội tỏ ra bức xúc và cho rằng đây là một cách làm content “không sạch sẽ” của Công ty CP Café KATINAT, khi lợi dụng sự cố của người khác để giễu cợt, xúc phạm khách hàng và câu tương tác.Cụ thể, ly nước của khách hàng yêu cầu giảm đường, giảm đá nhưng nhân viên của KATINAT sửa thành “giảm đường, giảm an tây”.

Đáng nói, an tây ghi trên ly nước của KATINAT được nhiều người hiểu rằng chính là người mẫu An Tây - người vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với ca sĩ Chi Dân, Tiktoker Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

“Nhân viên KATINAT thay chữ đá bằng an tây, nghĩa là chỉ trích người mẫu An Tây sử dụng ma tuý đá. Ai sai đã có pháp luật xử lý, còn một thương hiệu lớn như KATINAT không thể hành xử kiểu cổ xuý như thế được”, một bình luận trên mạng xã hội viết.

Liên quan đến sự việc này, Công ty CP Café KATINAT đã có thông cáo giải thích nội dung không phù hợp và thiếu chuẩn mực trên tem dán thức uống KATINAT lan truyền trên mạng xã hội trong hơn 1 ngày qua.

Theo đó, qua tìm hiểu, kiểm tra toàn bộ sự việc, KATINAT khẳng định đây là trò đùa của một nhân viên của cửa hàng KATINAT tại Diamond Residence Lê Văn Lương, Hà Nội. Nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực trên tem dán thức uống bị nhân viên tự dán lên để phục vụ khách hàng.

'Cháy' vé máy bay, tàu hỏa dịp Tết

Qua khảo sát của PV Tiền Phong trên các kênh bán trực tuyến, hiện hầu hết vé máy bay hạng thương gia chặng Hà Nội - TPHCM từ ngày 20/1/2025 (tức 21 tháng Chạp) đến ngày 2/2/2025 (tức mùng 5 Tết) của Vietjet Air đã hết hàng.

Tương tự, vé máy bay hạng thương gia của Bamboo Airways trong khung giờ 10h35 và 16h20 không còn đặt được chỗ, những khung giờ khác còn sót lại vài ghế. Trong khi đó, vé máy bay hạng phổ thông của hãng này còn từ 1-8 vé trống.

Đối với Vietnam Airlines, hạng ghế phổ thông và thương gia trong khoảng thời gian từ 21/1 - 2/2/2025, cũng diễn ra tình trạng chỉ còn vài ghế trống ở một số khung giờ bay. Riêng khung giờ 12h25 ngày 29/1 và 1/2/2025, hạng ghế thương gia của hãng này đã hết vé.

Đặc biệt trong chiều 18/11, website đặt vé chặng Hà Nội - TPHCM và ngược lại của Vietnam Airlines thường xuyên rơi vào tình trạng nghẽn mạng, vì hệ thống báo có tới gần 1.600 người đang cùng đặt vé hành trình này.

Đối với vé tàu Tết, theo thống kê của Công ty cổ phần vận tải Đường sắt, sau hơn một tháng mở bán đã có gần 100.000 vé được mua.

Giá vé tàu Tết năm 2025 được đánh giá là tăng từ 4-5% so với cùng kỳ năm trước, tùy hành trình và loại tàu. Cụ thể, giá vé cao nhất là loại giường nằm tàu SE2 trong thời gian cao điểm từ ngày 21-27/1/2025 ở mức trên 3,2 triệu đồng/vé, cao hơn 200 nghìn đồng so với năm trước. Trong khi đó, vé tàu VIP trên khoang 2 giường có giá gần 6,4 triệu đồng.

Giá vé tàu thấp nhất là dạng ghế ngồi mềm trên các tàu TN4/6 trong giai đoạn cao điểm, chặng Sài Gòn - Hà Nội, có giá hơn 2,2 triệu đồng/vé, tương tự năm Tết 2024.