Ôm con đi cấp cứu, vợ vẫn đủ bình tĩnh lấy điện thoại ghi lại cảnh trớ trêu của chồng giám đốc và bồ

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Thư ký trẻ đẹp chia tay mối tình đầu, sếp cảm thông nên đưa vào khách sạn để... 'an ủi', tôi nghĩ việc hi vọng níu kéo chồng trở về mái ấm của gia đình bây giờ đối với chị là khó. Bởi chồng chị đã say mê cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp lại giỏi giang nghề nghiệp mà lúc nào chồng chị cũng có cớ để vắng nhà, để hẹn hò cùng cô ấy với lý do giải quyết việc công ty thì chị làm sao ngăn cản nổi.

Theo tôi, chị nên thu xếp để vợ chồng ngồi lại với nhau tìm nguyên nhân và cách tháo gỡ khúc mắc càng sớm càng tốt, đừng để kéo dài thời gian nữa nếu chị và chồng cùng mong muốn hàn gắn tình cảm cùng nuôi dạy con gái chung còn bé bỏng nên người.

Còn nếu chồng chị lựa chọn lối sống buông thả, bản năng, lợi dụng chức vụ của mình để qua mặt, lừa dối vợ, ngoại tình với thư ký dưới quyền mình thì chắc không cần khuyên, chị cũng biết mình phải hành động ra sao để giải thoát cho đời mình và đảm bảo cho con gái có cuộc sống đàng hoàng, yên ổn.

Ở độ tuổi của chị cũng chưa phải là muộn để tìm cho mình một bến đỗ bình yên nếu chị muốn. Chị có công việc ổn định sẽ không khó để chị và con gái có một tương lai tốt đẹp. Chuyện khó mấy cũng có cách giải quyết chỉ cần chị bình tĩnh, tự tin và nghị lực. Chúc chị may mắn, chờ tin vui từ chị.