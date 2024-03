Ô tô tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương, 5 người thương vong

TPO - Chiếc xe bán tải đi với tốc độ nhanh đã tông hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi lao vào gốc cây bên đường. Vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Khoảng 16h30 ngày 17/3, chiếc ô tô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương, lưu thông trên đường ĐT.743. Khi tới đoạn gần khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe này bất ngờ tăng tốc độ và có dấu hiệu mất lái.

Chiếc ô tô bán tải sau đó đã tông hàng loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều trên đường và chỉ dừng lại khi lao vào một gốc cây xanh bên đường.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm ngổn ngang giữa đường, trên vỉa hè và hầu hết bị hư hỏng nặng. Phần đầu ô tô bán tải cũng bị biến dạng.

Vụ tai nạn đã làm 1 người đàn ông chạy xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Tài xế ô tô bán tải cũng được cơ quan chức năng tiến hành làm việc, đo nồng độ cồn, xét nghiệm ma túy.

Theo thống kế sơ bộ, có khoảng 5 xe máy bị ô tô bán tải tông trúng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.