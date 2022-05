Ô tô lao vào rạp đám tang, 3 người bị thương

TPO - Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau), đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.