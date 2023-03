Ổ nhóm tội phạm lập nhiều công ty đòi nợ thuê

TP - Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng các công ty hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính…

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã triệu tập 102 đối tượng về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự khu vực phía Nam để đấu tranh làm rõ. Đồng thời thu giữ số tiền hơn 590 triệu đồng, 101 cây máy tính, 6 laptop, 216 điện thoại và nhiều thùng tài liệu liên quan. Từ ngày 2/7/2018 đến năm 2022, các công ty trên đã thu mua 335.607 hợp đồng vay tiền của khách có tổng dư nợ hàng nghìn tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã đòi được tổng số tiền trên 500 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng lập 7 Cty để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, với hơn 100 nhân viên làm việc, gồm: Cty cổ phần đầu tư Omnia (trước đây là Cty TNHH thu hồi nợ CR), Cty Luật TNHH Kiên Cường, Cty TNHH Mua Bán Nợ DSP, Cty cổ phần DV tài chính Thời Đại, Cty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long, Cty cổ phần dịch vụ Bắc Á, Cty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á (đều có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Trong đó, các đối tượng chủ chốt gồm: Trần Hồng Tiến (SN 1974, trú tại TP Hồ Chí Minh) - Giám đốc điều hành; Nguyễn Thị Ái Vân (SN 1985, trú tại tỉnh Tiền Giang) - Trưởng phòng quản lý nhân viên; Huỳnh Thị Phượng (SN 1994, trú tại tỉnh Bình Thuận) - tiếp nhận hồ sơ xin việc, chấm công; Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984) - kế toán. Ngoài ra, tổ chức tội phạm này còn có các bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng, kỹ thuật, thu hồi nợ… Bộ phận thu hồi nợ do đối tượng Nguyễn Đức Khoa (SN 1992) quản lý, dưới trướng có 103 nhân viên (11 tổ trưởng và 92 nhân viên) làm nhiệm vụ gọi điện thoại theo thông tin khách hàng cung cấp để đòi tiền. Mỗi tháng các nhân viên được giao truy thu khoảng 500 hợp đồng. Tiến và Khoa trực tiếp giao cho mỗi nhóm đòi nợ được số tiền là 300 triệu đồng, nếu 2 tháng liên tiếp không đòi được đủ số tiền trên thì sẽ bị đuổi việc. Trong đó, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) và một số tổ chức tín dụng nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15%/tổng số tiền khách nợ. Sau đó các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp hay cắt ghép các hình ảnh nhạy cảm rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự với mục đích tạo sức ép buộc khách hàng phải trả nợ. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 31 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra vụ án xử lý các đối tượng liên quan. Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp hay cắt ghép các hình ảnh nhạy cảm rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự với mục đích tạo sức ép buộc khách hàng phải trả nợ. Thanh Hà