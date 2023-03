Bắt ‘nữ quái’ cầm đầu nhóm đòi nợ thuê, khủng bố con nợ ở Cần Thơ

TPO - Sau khi tạm giữ nhóm 10 cô gái chuyên đòi nợ thuê qua app bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự, vu khống người khác, Công an TP. Cần Thơ đã bắt được nữ nghi phạm đầu đầu.

Chiều 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ đã bắt nghi phạm Võ Thị Bích Tuyền (SN 1991, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang), là người cầm đầu nhóm nữ chuyên tổ chức đòi nợ thuê qua app.

Trước đó, qua công tác trao đổi thông tin với với Công an TP. Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP. Cần Thơ đã mời làm việc đối với Trần Quỳnh Như (26 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có hành vi đòi nợ thuê qua app, cắt ghép hình ảnh, chửi bới người khác.

Khai thác nhanh đối tượng Như, cùng tài liệu trinh sát thu được, trưa 3/3, công an đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường số 3, KDC Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho Công ty Bamboo; đòi nợ app vay tiền trên mạng do người Trung Quốc điều hành. Đáng chú ý, nhóm người này hầu hết là nữ và có tuổi đời khá trẻ.

Theo cơ quan công an, nhóm nghi phạm đòi nợ thuê do Tuyền cầm đầu từ nơi khác đến đây để thuê nhà và tham gia đường dây đòi nợ nói trên.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính (laptop) chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe doạ nạn nhân...

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.