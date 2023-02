Công ty luật đòi nợ thuê được gần nghìn tỷ bằng chiêu mang quan tài đến nhà bị hại

TPO - Một công ty luật hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng và công ty tài chính bằng cách đặt bình gas và mang quan tài đến nhà của các bị hại và người thân của họ để tạo áp lực.

Ngày 21/2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an đã có thư khen Cục Cảnh sát Hình sự; Cục An Ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Công an tỉnh Tiền Giang vì đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê.

Cụ thể, ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự; Cục An Ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ triệt phá chuyên án Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TPHCM) đã lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực luật để đòi nợ thuê cho các ngân hàng và công ty tài chính bằng cách sử dụng các hành động khủng bố như đặt bình gas và mang quan tài đến nhà của các bị hại và người thân đe dọa gây nổ để tạo áp lực đòi nợ tại nhiều địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ sai phạm của công ty này và bắt giữ 15 nghi phạm liên quan. Hằng tháng, các đối tượng đã "xử lý" từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay, tổng số tiền mà các nghi phạm đã đòi được là hơn 988 tỷ đồng.

Việc triệt phá chuyên án đã được Bộ trưởng Bộ Công an khen ngợi vì đã giúp ngăn chặn và xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại.