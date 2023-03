Nữ YouTuber cùng người tình bị bắt vì bán cần sa

TPO - Để buôn bán cần sa, hot girl đã cùng người tình lên mạng lập tài khoản youtube để tìm "đối tác". Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các đối tượng đã bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Ngày 31/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng cho các đội nghiệp vụ Công an quận Liên Chiểu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án.

Trước đó, vào chiều 27/3, tại đường Mộc Bài 1 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang Phan Thị Thảo Ly (1999, trú xã Quảng Tiến, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Quang Minh (2001, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) buôn bán ma túy dưới dạng cần sa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Ly là một nữ YouTuber thường “livestream” hát hò, bán nước hoa trên mạng. Nói năng lưu loát cùng khuôn mặt xinh xắn, nên có rất nhiền nhiều lượt người theo dõi kênh YouTube của Ly, trong đó có cả những con nghiện ghiền cần sa.

Khám xét khẩn cấp căn hộ mà Minh và Ly thuê để sống chung trên đường An Thượng 34 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lực lượng công an phát hiện, thu giữ khoảng 1kg ma túy cần sa, 3 cân tiểu ly và các tang vật khác.

Khai nhận tại cơ quan công an, các đối tượng cho hay, thường mua ma túy trên mạng từ một người có tài khoản Telegram tên là Win, chủ kênh Telegram “420 Market”.

Xác định tài khoản "Win" chính là Nguyễn Hữu Phúc (2001, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), công an lập tức bắt giữ và tiến hành khám xét nơi ở, phát hiện thu giữ 3 gói cần sa cùng một máy ép nhiệt và các vật dụng dùng để sấy, đóng gói cần sa tại nơi ở của đối tượng này.

Ngoài ra, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Đà Nẵng trong quá trình trinh sát cũng thu thập dữ liệu trên không gian mạng, xác định rằng: Để che giấu hành vi của mình, đối tượng Phúc đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác giao dịch trong việc mua, bán ma túy (từ tháng 6/2022 đến nay) với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh, Cơ quan Công an còn tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với một đối tượng tên Ngô Huỳnh Sa Lem (2000, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng), thu giữ 1 gói cần sa và các tang vật khác. Đối tượng khai nhận mua cần sa từ TP.HCM để bán lại và có trao đổi cần sa với Nguyễn Quang Minh.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương thành đạt được các đơn vị đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đồng thời, yêu cầu Công an quận Liên Chiểu, cùng các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng an ninh, an lành, an toàn, xứng đáng với sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân đang tin tưởng, giao phó.