Hot girl bịa chuyện bố mất để lại khoản thừa kế 1,7 tỷ để lừa đảo

TPO - Duyên bịa chuyện bố mình đã chết và để lại khoản thừa kế 1,7 tỷ đồng nhằm lừa một người đàn ông ở Hà Tĩnh.

Ngày 24/2, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đưa bị cáo Nguyễn Thị Thùy Duyên (26 tuổi, trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa được tổ chức xét xử trực tuyến tại 2 điểm cầu ở hội trường xét xử TAND huyện Can Lộc và phòng xét xử trực tuyến Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, ngày 11/5/2022, do quen biết trên mạng xã hội, anh V.N. D. (38 tuổi, trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc) nhận được tin nhắn mượn tiền từ Facebook của Duyên với lý do bố của mình vừa chết đột ngột, để lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho Duyên thừa hưởng tại ngân hàng. Tuy nhiên, do sự việc quá bất ngờ nên cần phải có một số tiền để làm các thủ tục với ngân hàng mới rút được tài sản ra.

Nhằm tạo niềm tin cho anh Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại chuyển cho anh D. qua mạng xã hội Facebook. Vì tin tưởng, anh D. đã lần chuyển tiền cho Duyên với số tiền hơn 185 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó anh D. yêu cầu trả tiền thì Duyên đã cắt đứt liên lạc.

Vì biết đã bị lừa, anh D. trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Đến 13/6/2022, Duyên bị bắt khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tại phiên xử, bị cáo Duyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Duyên 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.