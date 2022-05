Nữ sinh sốc khi ra trường lương chỉ 7 triệu đồng, chê thấp: Dân mạng nói gì?

TPO - Mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của nữ sinh trong hội nhóm trường đại học tại Hà Nội thấy “sốc” khi mức lương khởi điểm mới ra trường chỉ 7 triệu đồng.

dòng chia sẻ của nữ sinh như sau: “Các anh chị ơi, ra trường lương 7 triệu là có thật ạ? Em đang năm nhất, chuẩn bị lên năm 2 đại học. Lực học của em cũng trung bình thôi ạ, nhưng em nghĩ là sau khi ra trường thì sẽ có mức lương cao hơn các trường khác chứ ạ.

Tự nhiên dạo này mọi người đồn nhau ra trường lương chỉ có 7-8 triệu mà em thấy buồn quá, liệu có xứng với 4-5 năm đại học, tốn kém mấy trăm triệu của bố mẹ không? Ít nhất các nhà tuyển dụng cũng phải nhìn profine của ứng viên xem trường nào tiềm năng trường nào không chứ nhỉ… Cứ hy vọng học sẽ có tương lai rộng mở mà nhìn các anh chị ra trường đi làm kể chuyện em thấy bi quan quá ạ”.

Dòng chia sẻ đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận của dân mạng.

Có ý kiến cho rằng, lương khởi điểm 7 triệu là bình thường còn muốn cao hơn thì profile bạn phải khác và thêm là có kinh nghiệm ở vị trí bạn làm.

Có ý kiến cho rằng, các bạn cứ thể hiện năng lực tốt thì nhất định doanh nghiệp sẽ chi trả xứng đáng. Nếu không được chi trả xứng đáng thì bạn có thể đi tìm chỗ công việc khác mà mức lương như kì vọng của bạn. Tuy nhiên, vị độc giả này cũng cho rằng, trước khi mong cầu lợi ích cá nhân thì phải trả lời được mình có gì, muốn gì và đóng góp đượ gì đã.

Nhiều độc giả vẫn thống nhất cho rằng, lương cao hay không do năng lực, do kỹ năng cá nhân, do quá trình trau dồi và rèn luyện bản thân chứ không phải cứ mặc định trường tốt ra trường lương phải cao.

Chia sẻ với Tiền Phong, thạc sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Hoà, công ty Luật TNHH SBLAW (TP.HCM) cho rằng, nếu nhìn về thương hiệu nhà trường thì các em tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại Thương có lợi thế hơn nhiều.

Với kinh nghiệm trong tuyển dụng hàng chục năm, ông Hòa đưa ra quan điểm đánh giá ứng cử viên qua thái độ hơn trình độ.

Vì theo ông Hòa, sinh viên mới ra trường dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cần thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy năng lượng của tuổi trẻ, sức ham học hỏi và một thái độ cầu thị khi làm việc còn quan trọng hơn bằng cấp.

Ông Hòa cho rằng, công ty ông đang trả cho sinh viên mới ra trường với mức khởi điểm là 8 triệu. Nếu ứng viên thể hiện vượt trội thì công ty sẵn sàng trả cao hơn.

Còn bà Đỗ Thị Lan, quản lý nhân sự của công ty tư nhân chuyên gia công lĩnh vực cơ khí chính xác ở Hà Nội cho rằng, việc tuyển dụng nhân sự thường theo cung - cầu chứ không quan trọng sinh viên tốt nghiệp từ trường nào. Hiện tại, lương của công ty trả theo bằng khi vừa ra trường chứ không phải sinh viên tốt nghiệp trường đại học này sẽ cao hơn trường đại học khác.

Bà Lan cho rằng, với vị trí nhân viên thì hiện tại công ty tuyển nhân viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo chuyên ngành kinh tế mức lương khởi điểm là từ 7 triệu trở lên.

"Đúng là nhiều sinh viên mới ra trường có thể hưởng mức lương từ 7 triệu trở lên được nhiều sinh viên coi là khá thấp. Tuy nhiên, khi có thêm kinh nghiệm làm việc thì mặt bằng lương sẽ khác. Hiện tại công ty chúng tôi đang trả những vị trí mức lương gấp 5 lần thậm chí 7 lần là bình thường miễn là bạn phải thể hiện được mình là ai, phù hợp vị trí nào và khi làm việc bạn đóng góp được gì cho tổ chức”- bà Lan chia sẻ.