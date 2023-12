Nữ sinh bấm ngẫu nhiên được biển số ngũ quý 8

TPO - Sau khi làm thủ tục và bấm số ngẫu nhiên, nữ sinh viên trú huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) đã may mắn bấm được biển số xe ngũ quý 8 siêu đẹp khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Ngày 28/12, Công an xã Thanh Đồng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho hay, một công dân trú xã này vừa may mắn bấm ngẫu nhiên trúng biển số xe 37E1-888.88.

Theo đó, gần trưa 28/12, một cô gái 21 tuổi (trú xã Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An; hiện là nữ sinh viên theo học tại Học viện Tài chính, Hà Nội) đến trụ sở Công an xã Thanh Đồng (Thanh Chương) để làm thủ tục đăng ký chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu đen mua mới. Sau khi làm các thủ tục giấy tờ, cô gái đến bàn máy tính để bấm biển số ngẫu nhiên. Sau khi bấm số, cô gái này may mắn bấm trúng biển số 37E1-888.88.

Sau khi cô gái này đăng ký thành công biển số ngũ quý 8 cho chiếc xe máy, nhiều người trầm trồ vì sự may mắn của cô gái. Một số người đã chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội và khen ngợi cô gái này có “bàn tay vàng” khi bấm được biển số siêu đẹp.

Trong giới chơi số và biển số xe thì biển ngũ quý 8 được xem là 1 trong 2 biển ngũ quý đẹp nhất chỉ sau ngũ quý 9. Con số 8 được quan niệm và tượng trưng cho sự phát đạt, thịnh vượng. Khi có 5 con số 8 thì biển số đó càng đẹp và được coi là sinh phát.

Trên thực tế, đã có nhiều người có biển số xe ngũ quý 8 và bán lại được rất nhiều tiền. Nhiều người cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua lại biển số ngũ quý 8. Như trong năm 2023, dư luận xôn xao khi trên mạng rao bán một chiếc xe Honda Dream mang biển số tỉnh Hà Tĩnh có tứ quý 8 với giá 288 triệu đồng. Biển số này càng gây xôn xao hơn khi có đến 2 người cùng “tranh chấp” 1 chiếc biển.

Mặc dù biển số ngũ quý 8 có giá trị lớn nhưng theo quy định hiện hành, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của người đăng ký. Chính vì vậy, biển số ngũ quý 8 trên không chuyển nhượng, mua bán được cho người khác.