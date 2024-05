Nữ ca sĩ chỉ tay, mắng mỏ nhân viên trên thảm đỏ Cannes

TPO - Cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc “Nữ hoàng R&B” Kelly Rowland chỉ tay và có thái độ gay gắt với một nữ nhân viên khi đang di chuyển trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2024 vào ngày thứ 8.

Ngày 21/5, Kelly Rowland cùng dàn sao đình đám xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 để dự buổi ra mắt phim Marcello Mio của đạo diễn Pháp Pháp Christophe Honoré.

Tại sự kiện, “Nữ hoàng R&B” mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ, kết hợp trang sức kim cương đắt giá, chiếc clutch lấp lánh và đôi giày cao gót màu bạc. Kiểu tóc bob màu bạch kim càng tô điểm thêm cho vẻ ngoài sang trọng, lộng lẫy.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ rạng ngời ban đầu, cựu thành viên Destiny's Child gặp tình huống không mấy vui vẻ khi bước lên cầu thang tiến vào trung tâm hội nghị Palais des Festivals et des Congrès.

Theo Page Six, lúc Kelly dừng chân xoay người lại để vẫy chào truyền thông, một nữ nhân viên bảo vệ giơ tay chắn ngang phía sau ngôi sao âm nhạc, dường như đang hướng dẫn cô rời khỏi thảm đỏ và vào địa điểm chiếu phim. Người phụ nữ mặc bộ vest đen cũng có vẻ đang nói điều gì đó, chưa rõ là với Kelly hay nam nhân viên đứng bên phải cô.

Không rõ cụ thể tình hình nhưng hành động đó khiến người đẹp 43 tuổi không hài lòng. Cô lập tức quay lại đối diện với nữ nhân viên, giơ ngón trỏ trái lên và có thái độ gay gắt giữa đám đông. Nhìn vào biểu cảm có thể đoán được Kelly đã to tiếng. Nữ nhân viên có ý muốn giải thích nhưng bị cơn tức giận của Kelly áp chế.

Sau đó, nữ nhân viên từ bỏ đôi co với Kelly, chuyển sang hướng dẫn khách mời khác. Tuy nhiên, Kelly không chịu buông tha, vẫn tiếp tục mắng mỏ.

Không rõ nguyên nhân gây ra hiện trường và đại diện của Rowland không phản hồi khi được báo chí hỏi đến.

Sự việc xảy ra khoảng 3 tháng sau khi giọng ca Say My Name đột ngột rời khỏi trường quay chương trình Today vì phòng thay đồ của cô không đạt tiêu chuẩn, khiến Hoda Kotb phải chật vật tìm người đồng dẫn chương trình thay thế.

Về sau, Kelly Rowland phân bua không có gì bất hòa với đồng nghiệp, nhấn mạnh rất yêu quý Kotb. Cô cũng cho biết chương trình trò chuyện buổi sáng của NBC đã lên kế hoạch nâng cấp phòng thay đồ cho cô.

Kelly Rowland (SN 1981) là ca/nhạc sĩ, vũ công, diễn viên kiêm MC người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát với tư cách thành viên một trong những nhóm nhạc thành công nhất mọi thời đại Destiny's Child. Năm 2002, Kelly tách ra nhóm để thực hiện album đầu tay của mình mang tên Simply Deep. Trong vòng vài tuần, album bán hết hơn hai triệu bản trên toàn thế giới. Cô được mệnh danh là Nữ hoàng R&B. Trong sự nghiệp của mình, cô nhận tổng cộng 21 đề cử và thắng 5 giải Grammy danh giá.