TPO - Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump tuyên bố kiện nhà sản xuất đứng đằng sau bộ phim tiểu sử gây tranh cãi về cựu Tổng thống Mỹ. Họ nhấn mạnh bộ phim đầy rẫy những lời nói dối và “rác rưởi”.

Tối 20/5 (giờ địa phương), bộ phim The Apprentice được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Tác phẩm điện ảnh gây chú ý vì kể về cuộc hôn nhân giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và người vợ đầu tiên, bà Ivana Trump quá cố.

Chi tiết gây tranh cãi nhất trong phim là cảnh ông Trump (Sebastian Stan) cưỡng hiếp bà Ivana (Maria Bakalova), còn buông những lời tục tĩu. Trong phiên tòa ly hôn vào năm 1990, mẹ ruột của Ivanka Trump đưa ra cáo buộc hiếp dâm nhưng sau đó hủy bỏ vào năm 2015.

Bộ phim tiểu sử rõ ràng khiến ông Trump nổi giận khi Steven Cheung, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của tỷ phú Mỹ, tuyên bố sẽ có hành động pháp lý cứng rắn chống lại đội ngũ sản xuất The Apprentice.

“Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện để giải quyết những khẳng định sai trái trắng trợn từ nhà làm phim giả danh này. Thứ rác rưởi này hoàn toàn là hư cấu nhằm tạo sự giật gân cho những lời nói dối đã bị vạch trần từ lâu. Đây là sự can thiệp bầu cử của giới tinh hoa Hollywood, những người biết rằng Tổng thống Trump sẽ chiếm lại Nhà Trắng và đánh bại ứng cử viên mà họ lựa chọn vì họ không làm gì hiệu quả. Bộ phim này thuần túy là sự phỉ báng ác ý, không nên được đưa ra ánh sáng, thậm chí không xứng đáng có một vị trí trong phần DVD trong thùng hàng giá rẻ tại cửa hàng phim giảm giá. Nó phải thuộc về đám cháy trong bãi rác”, đại diện của ông Trump bức xúc.

Trong lời khai ly hôn năm 1990, bà Ivana tố bị ông Trump cưỡng hiếp. Theo nữ doanh nhân, chồng cũ đẩy bà xuống sàn và giật tóc bà. Ông Trump phủ nhận cáo buộc. Về sau, bà Ivana đính chính lời bà không theo nghĩa đen, mà đúng hơn là bà cảm thấy bị xâm phạm.

“Có một lần trong năm 1989, ông Trump và tôi có quan hệ vợ chồng, trong đó ông ấy đối xử với tôi rất khác so với những gì ông ấy đã làm trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Là một phụ nữ, tôi cảm thấy bị xâm phạm. Tôi gọi đây là một vụ cưỡng hiếp nhưng tôi không muốn lời nói của mình bị hiểu theo nghĩa đen hoặc nghĩa tội phạm”, bà giải thích năm 1993.

The Apprentice là bộ phim chính kịch tiểu sử do nhà làm phim người Iran Ali Abbasi đạo diễn và Gabriel Sherman viết kịch bản. Lấy bối cảnh vào những thập niên cuối thế kỷ 20, phim theo chân ông Trump khi ông cố gắng thành lập đế chế bất động sản của mình dựa trên tài sản thừa kế từ cha là ông Fred Trump. Ngoài mô tả cuộc hôn nhân thất bại với Ivana, tác phẩm còn cho thấy ông Trump trong những năm đầu sự nghiệp kinh doanh khởi sắc, đặc biệt là mối quan hệ công việc của ông với luật sư gây tranh cãi Roy Cohn (Jeremy Strong), người qua đời vì căn bệnh liên quan đến AIDS vào năm 1986.

Quá trình sản xuất The Apprentice bắt đầu vào cuối tháng 11/2023. Variety đưa tin ban đầu phim được dự kiến có tên là The Study, nhưng về sau thay đổi thành tựa đề hiện tại, được lấy cảm hứng từ show truyền hình thực tế do ông Trump thực hiện từ năm 2004-2015, có nghĩa là “người tập sự”.

Theo Deadline, khi ra mắt tại LHP Cannes, The Apprentice nhận được tràng pháo tay kéo dài 11 phút sau buổi chiếu thử tại nhà hát Grand Auditorium Louis Lumière. Trong số đám đông hoan nghênh có minh tinh Australia Cate Blanchett, ca sĩ/diễn viên Anh Cynthia Erivo và đạo diễn Mỹ 2 lần thắng giải Oscar Oliver Stone.