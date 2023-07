Nosava - Thương hiệu đột phá trong ngành công nghiệp bao bì

Với sự cam kết về chất lượng và sự sáng tạo, Công ty bao bì Nosava (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ và trở thành một trong những thương hiệu được tin tưởng và lựa chọn hàng đầu trong ngành công nghiệp bao bì.

Thương hiệu đột phá

Những năm qua, ngành bao bì được đánh giá là ngành sản xuất có nhiều tiềm năng, dư địa thúc đẩy tăng trưởng đến từ sự phát triển của ngành công nghiệp, thương mại điện tử… Nắm bắt được cơ hội đó, nhiều doanh nghiệp bao bì nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư vào công nghệ mới, nâng công suất với những dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại.

Trong đó phải kể đến là Công ty Cổ phần Nosava (Công ty bao bì Nosava), với sự đổi mới và tiến bộ trong công nghệ in ấn, Nosava đã nhanh chóng trở thành nhà thương hiệu đột phá trong ngành công nghiệp bao bì.

Công ty sở hữu một nhà máy rộng lớn với diện tích hàng nghìn m2 tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên), được đầu tư các thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất. Đội ngũ nhân viên của Nosava lành nghề, giàu kinh nghiệm và luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, Nosava không ngừng nghiên cứu và đầu tư vào công nghệ in ấn đổi mới. Công ty đạt được những thành tựu đáng kể trong việc áp dụng công nghệ in ấn số hóa và đa chiều, tạo ra những bao bì sống động và tương tác. Nosava cũng đang nghiên cứu và phát triển các công nghệ in ấn thông minh và kỹ thuật số hóa, nhằm mang đến những trải nghiệm độc đáo và tiện ích cho khách hàng của mình.

Ngoài ra, Công ty cũng áp dụng các phương pháp in ấn bền vững, sử dụng chất liệu tái chế và tái sử dụng, tối ưu hóa nguyên liệu và năng lượng tiêu thụ, đóng góp vào mục tiêu toàn cầu về bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Giám đốc Nosava cho biết, với tôn chỉ "Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh – Nhân" làm cốt lõi để phát triển sản phẩm và thương hiệu, Nosava đã khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp bao bì.

Nosava đã thành công trong việc hợp tác với nhiều thương hiệu lớn trên thị trường. Từ các công ty sản xuất thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm đến các ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp, Nosava đã đồng hành cùng họ trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu.

Không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ in ấn, Nosava còn là đối tác đáng tin cậy trong việc tư vấn và đưa ra các giải pháp tối ưu cho khách hàng. Bằng việc hiểu rõ về yêu cầu và mục tiêu kinh doanh của khách hàng, Nosava luôn tìm cách tạo ra những hộp bao bì phù hợp và góp phần tạo nên sự thành công và nổi bật trên thị trường.

“Với tầm nhìn tiên phong và sự cam kết không ngừng phát triển, Nosava đang trở thành một thương hiệu nổi bật và đáng tin cậy trong ngành công nghiệp bao bì”, Giám đốc Nosava nhấn mạnh.

Nosava và những mẫu hộp bao bì độc đáo, khác biệt

Trên thị trường hiện nay, việc thiết kế và đóng gói sản phẩm không chỉ đơn thuần là mục đích bảo vệ, mà còn là một phần quan trọng trong việc tạo dựng thương hiệu và thu hút khách hàng.

Cùng với sự phát triển của công nghệ và sự sáng tạo của các nhà thiết kế, Nosava đã tạo ra những mẫu hộp bao bì mang tính độc đáo và đẳng cấp, tạo sự ấn tượng mạnh với khách hàng. Đồng thời, thể hiện cam kết của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng và giá trị cho sản phẩm của mình.

Dưới đây là một số mẫu hộp bao bì đặc biệt gây ấn tượng mạnh và tạo sự khác biệt cho sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAVA Nhà máy SX: Lô 882-883-884 Khu TTTM Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Văn Phòng GD: Số 357 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội Để được tư vấn thiết kế và báo giá miễn phí, quý khách vui lòng liên hệ qua các hình thức sau: Hotline: 19006525 Website: https://nosava.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/nhamaybaobinosava/