Một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đến bao bì nhãn

Đưa ra những lựa chọn bền vững hơn với giải pháp màng mỏng UPM Raflatac.

Nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các xu hướng lớn – sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, biến đổi khí hậu và tài nguyên thiên nhiên khan hiếm. Vào năm 2020, ước tính có khoảng 2 tỷ người Châu Á được phân loại vào tầng lớp trung lưu và con số đó sẽ tăng lên 3.5 tỷ người vào năm 2030.

Với mức sống cao hơn và già hóa dân số, mọi người đang tiêu thụ nhiều hơn trong thời gian dài hơn và cùng lúc đó, những thách thức do biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên cũng đang diễn ra. Biến đổi khí hậu đã trở thành một động lực độc lập gây ra những thay đổi trong hệ thống tự nhiên và đang làm trầm trọng hơn các tác nhân khác.

Những thập kỷ gần đây, chúng ta đã thấy áp lực kép của sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế đang làm tăng nhu cầu đối với năng lượng, thực phẩm, hàng hóa vật chất, cũng như các nguồn lực để sản xuất chúng là nguyên nhân làm tài nguyên thiên nhiên khan hiếm. Vì vậy, nhu cầu về các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả và các biện pháp thay thế cho các nguồn lực khan hiếm chưa bao giờ lớn hơn hiện tại.

Những xu hướng trên đã thúc đẩy người tiêu dùng hướng tới những lựa chọn bền vững hơn và do đó nhu cầu sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường hơn sẽ vẫn tiếp tục tăng lên. Người tiêu dùng ngày nay quan tâm hơn đến nỗ lực bền vững của các thương hiệu, đặc biệt là khi nói đến chất thải bao bì: 77% khách hàng lo ngại về tác động đến môi trường của hàng hóa họ mua và 64% sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm bền vững, [1] người tiêu dùng cũng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm được đóng gói thân thiện hơn.

Chính vì vậy, có một sự gia tăng trong các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu và tuần hoàn và những giải pháp bao bì thân thiện hơn từ phía các chủ sở hữu thương hiệu. Là một phần không thể thiếu của bao bì, nhãn mác có ở khắp mọi nơi và trên mọi thứ chúng ta tiêu thụ. Nhãn mác đóng vai trò tác nhân tạo ra sự thay đổi - lựa chọn nhãn mác phù hợp có thể làm bao bì thân thiện môi trường hơn, cho biết sản phẩm là một sản phẩm phát triển bền vững, qua đó quảng bá về phát triển bền vững mà không ảnh hưởng gì tới quá trình đóng gói

Với sự hạn chế về tài nguyên thiên nhiên ngày nay, tất cả chúng ta cần sử dụng vật liệu một cách thông minh. Tại UPM Raflatac, chúng tôi cam kết tạo ra một tương lai thông minh hơn ngoài nguyên liệu hóa thạch. Bằng các giải pháp hiệu quả lâu dài, chúng tôi đang giúp ngành công nghiệp bao bì và các chủ sở hữu thương hiệu chuyển sang những giải pháp thay thế bền vững hơn trong khi vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh. Một trong số đó là giải pháp nhãn dán màng mỏng – một cách tiếp cận đơn giản và có tác động hiệu quả giúp các thương hiệu tiến gần hơn đến mục tiêu bền vững của mình thông qua giảm sử dụng và tối ưu hóa tài nguyên.

Các giải pháp màng mỏng mang lại một số lợi ích chính liên quan đến tính bền vững, năng suất và hiệu quả chi phí mà không ảnh hưởng đến tính năng của nhãn. Thiết kế tối ưu hóa về tài nguyên sử dụng lớp mặt và lớp đế mỏng hơn giúp làm giảm lượng khí thải carbon, giúp đảm bảo cả lợi ích về hiệu suất và môi trường so với các phiên bản tiêu chuẩn dày hơn, thông qua việc đòi hỏi ít nguyên liệu hóa thạch thô hơn và ít năng lượng hơn trong quá trình sản xuất. Các giải pháp màng mỏng cũng cải thiện năng suất bằng cách rút ngắn thời gian sản xuất nhờ ít phải thay cuộn và ít thời gian chờ hơn mà vẫn đảm bảo mục tiêu; ngoài ra, giải pháp này làm tăng hiệu quả chi phí bằng cách giải phóng nhiều không gian lưu trữ hơn cho các nguyên liệu thô và thành phẩm khác, đồng thời giảm chi phí đóng gói và vận chuyển nhờ các cuộn tem nhãn được in dài hơn. Đặc biệt, giải pháp nhãn dán màng mỏng cho thực phẩm của UPM Raflatac cũng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Sự cải tiến đột phá này đã được ứng dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau. Một ví dụ là PE 65 - màng mỏng nhất trong các loại màng làm từ PE của UPM Raflatac. Các phiên bản mỏng hơn so với màng PE 85 tiêu chuẩn này vẫn giữ được tính đàn hồi bo góc tuyệt vời và khả năng chống nước, dầu và hóa chất, giúp nó trở thành sự thay thế hoàn hảo cho màng PE 85 tiêu chuẩn trên các chai lọ có hình dạng phức tạp trong phân khúc bao bì cho sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình.

Một sản phẩm màng mỏng khác là Raflex Pro, kế thừa các đặc tính tốt nhất của PE và PP. Nó có khả năng đàn hồi tốt như PE trên các chai lọ có hình dạng phức tạp, và còn có độ trong suốt cao của PP. Raflex Pro cũng đặc biệt mỏng, nó có thể tăng năng suất của bằng cách tăng số nhãn trên mỗi cuộn. Điều này giúp giảm thời gian chờ thay cuộn và tăng thời gian khi in ấn và dán nhãn. Nó cũng giảm nhẹ tác động đến môi trường.

Dòng sản phẩm PE Lite là một ví dụ tuyệt vời cho một sản phẩm có thiết kế bền vững, mang đến cho các chủ sở hữu thương hiệu đáp án tức thì cho nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về vật liệu thân thiện hơn. PE Lite mỏng hơn và nhẹ hơn màng PE truyền thống. Bằng cách lựa chọn tem nhãn làm từ PE Lite, chủ sở hữu thương hiệu có thể trở thành người dẫn đầu trong việc sử dụng nhãn mác bền vững, tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy năng suất trong toàn bộ chuỗi giá trị. Kết hợp với keo RP37 và lớp đế được chứng nhận FSCTM (FSC-C012530), màng PE lite mang lại hiệu suất bền vững và chắc chắn, giúp ứng dụng trong đóng gói thực phẩm, đồ gia đình và chăm sóc cá nhân. UPM Raflatac PE Lite có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh - đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng về các sản phẩm thân thiện môi trường.

Một ví dụ khác là UPM Raflatac PP Food, cho phép các chủ sở hữu nhãn hàng chuyển đổi dễ dàng sang bao bì an toàn và bền vững. Lớp phủ đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm góp phần mang lại một giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao, đồng thời có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, giúp giảm nhu cầu tồn kho và tăng hiệu quả của quá trình sản xuất.

Ngoài ra có vô số giải pháp màng mỏng hiệu quả khác cho thực phẩm, ví dụ như Polyprint lite kết hợp với keo RH9S. Màng nhựa Polyprint lite có thể mang lại ngoại quan bắt mắt và hiệu suất ổn định trong in phun UV, sản phẩm in đẹp, không bị co giãn và thu hút thị giác. Vật liệu này rất lý tưởng cho việc đóng gói thực phẩm với độ bền tuyệt vời cùng khả năng chống ẩm, nước và các loại dầu.

Chuyển từ vật liệu này sang vật liệu khác, đặc biệt là từ vật liệu dày hơn sang vật liệu mỏng hơn, có thể là một thách thức đối với các công ty in ấn và dán nhãn cũng như chủ sở hữu thương hiệu. Nhưng các giải pháp màng mỏng toàn diện của UPM Raflatac có thể mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều ứng dụng khác nhau, tăng tính bền vững trong khi vẫn duy trì hình ảnh thương hiệu chất lượng cao. Bằng cách làm cho mọi giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm bền vững hơn, UPM Raflatac có thể cung cấp các giải pháp đóng gói bền vững giúp giảm tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả của sản phẩm.

UPM Raflatac hợp tác cùng các công ty in ấn và dán nhãn, chủ sở hữu thương hiệu, nhà cung cấp nguyên liệu và những tổ chức có ảnh hưởng quan trọng khác cho phép chúng tôi biến những đổi mới sáng tạo này thành giải pháp hàng đầu và lợi thế cạnh tranh. Các mục tiêu bền vững đầy tham vọng này chỉ có thể được thực hiện thông qua các nỗ lực chung, và sự cam kết hợp tác toàn diện của toàn ngành sẽ là cách giúp thế giới chuyển sang một tương lai không sử dụng nguyên liệu hóa thạch.

UPM Raflatac là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhãn dán bền vững thân thiện môi trường với dịch vụ sáng tạo và công nghệ sản xuất nhãn dán tự dính hiện đại. Chúng tôi chuyên cung cấp nhãn dán tự dính với chất liệu giấy và màng nhựa chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng thương hiệu và quảng bá, các loại nhãn dán cung cấp thông tin và chức năng cho sản phẩm. Với mạng lưới toàn cầu gồm các nhà máy sản xuất, đơn vị phân phối và văn phòng kinh doanh, công ty được vận hành với 3.000 nhân viên và đã đạt doanh thu 1,6 tỷ EUR (tương đương 1,9 tỷ USD) vào năm 2020. UPM Raflatac là thành viên của tập đoàn UPM. Để biết thêm chi tiết làm cách nào chúng tôi “xây dựng tem nhãn thông minh hơn trong tương lai, nói không với nguyên liệu hóa thạch”, xin vui lòng truy cập website www.upmraflatac.com Tìm hiểu cách chúng tôi tạo ra một tương lai thông minh hơn ngoài nguyên liệu hóa thạch tại www.upmraflatac.com