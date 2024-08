Nội soi lấy gần 1.000 viên sỏi đường mật trong gan bệnh nhân

TPO - Sau ca phẫu thuật nội soi kéo dài gần 3 giờ, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Nghệ An) đã lấy gần 1.000 viên sỏi đường mật trong gan cho một bệnh nhân nam ở huyện Hưng Nguyên.

Ngày 2/8, theo thông tin từ Khoa Ngoại chung (Bệnh viện Quân y 4), các bác sĩ vừa phẫu thuật nội soi lấy gần 1.000 viên sỏi đường mật trong gan một bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân N.Đ M. (SN 1960, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có triệu chứng đau hạ sườn phải, sốt, vàng da, tái phát nhiều lần nên đến Bệnh viện Quân y 4 khám bệnh.

Sau khi thăm khám, siêu âm, chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường mật do sỏi ống mật chủ và nhiều sỏi đường mật trong gan. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi để lấy sỏi.

Kíp mổ Khoa Ngoại chung, do bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hương, phẫu thuật viên chính, đã tiến hành phẫu thuật nội soi. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra gần 1.000 viên sỏi đường mật trong gan và 3 viên sỏi ống mật chủ của bệnh nhân.

Nguyên nhân sỏi đường mật hình thành chủ yếu là do ký sinh trùng đường ruột xâm nhập vào đường mật, cùng với vi khuẩn khiến bilirubin không hoàn toàn hòa tan, từ đó kết hợp với trứng, xác giun trong gan hình thành sỏi.

Ngoài ra, bệnh lý này còn do dịch mật bị ứ đọng do chít hẹp đường mật, dị dạng đường mật hoặc tắc nghẽn do khối u, do sản xuất dư thừa bilirubin như trong bệnh huyết tán. Người béo phì, lười vận động cũng nhóm đối tượng dễ mắc phải sỏi đường mật trong gan do giảm vận động đường mật.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hương, gan là một cơ quan quan trọng, chức năng là sản xuất mật để tiêu hóa chất béo, khử độc, loại bỏ những chất thải ra khỏi cơ thể. Do đó, khi sỏi xuất hiện, người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như viêm gan, xơ gan, áp xe đường mật, ung thư gan…