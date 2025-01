Nô nức check-in những điểm không thể bỏ qua tại thành phố cà phê

TPO - Ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, từng dòng người đổ về các chùa trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dâng hương, cầu bình an. Đặc biệt, tại các điểm xin xăm, bán muối, vòng phong thuỷ ken đặc người xếp hàng.

TPO - Một nữ tài xế trong lúc điều khiển xe điện do bất cẩn đã làm phương tiện rơi xuống sông Như Ý (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, TP. Huế).

TPO - Ngày 29/1 (nhằm mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025), lãnh đạo UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã đi thăm hỏi, hỗ trợ người dân có nhà cháy trong đêm ở thôn 3 xã An Toàn (huyện An Lão).