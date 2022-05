Những thói quen dễ làm 'bại trận', biết mà tránh kẻo 'toang cuộc yêu'

TPO - Có nhiều nguyên nhân gây suy giảm ham muốn tình dục, trong đó có nguyên nhân do thói quen và lối sống. Dưới đây là một số thói quen phổ biến nhất có thể giết chết ham muốn tình dục của bạn.

Ham muốn tình dục ở mỗi người là khác nhau và dao động tự nhiên trong suốt cuộc đời. Có những lần sụt giảm bình thường trong thời gian căng thẳng và suy giảm khi bạn già đi. Nhưng đôi khi chỉ là một vài lý do rất nhỏ nhặt cũng khiến bạn có thể không cảm thấy hứng thú với tình dục.

Đó cũng là nguyên nhân có nhiều người không thể hiểu tại sao trong khi bản thân vẫn có vẻ khỏe mạnh bình thường mà ham muốn lại sụt giảm.

Hiểu được điều gì thực sự thúc đẩy ham muốn tình dục là rất phức tạp. Mặc dù có thể cảm xúc là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến ham muốn tình dục, nhưng đôi khi các yếu tố khác như chế độ ăn uống, đặc biệt là lối sống, thói quen cũng có thể làm giảm, thậm chí giết chết ham muốn tình dục của bạn.

Lười tập thể dục

Ai cũng biết tập thể dục thể thao đều đặn sẽ tốt cho sức khỏe. Không những thế, tập thể dục sẽ giúp cải thiện đời sống tình dục của con người. Tập thể dục là một cách thức tự nhiên giúp tăng lượng testosteron, làm tăng ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới.

Tập thể dục làm tăng lưu thông máu và làm cho quá trình cương cứng diễn ra lâu hơn, giúp kéo dài thời gian quan hệ ở những người mắc chứng rối loạn cương dương. Tập thể dục cũng giúp tâm trạng vui vẻ, sảng khoái, làm tăng năng lượng hoạt động hàng ngày của bạn, dễ dàng bị kích thích “chuyện ấy” nhiều hơn. Việc lười tập thể dục sẽ làm cho cơ thể trở nên trì trệ, chậm chạp, sức khỏe không được cải thiện, cùng với thời gian và tuổi tác gia tăng, có thể dẫn tới giảm ham muốn tình dục.

Luôn lo lắng, căng thẳng, trầm cảm

Tình dục giúp giảm căng thẳng và stress, nhưng nếu bạn luôn lo lắng, căng thẳng hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm có thể đánh mất khả năng ham muốn tình dục.

Lo lắng, căng thẳng là vấn đề thường gặp ở một số giai đoạn trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn thường xuyên lo lắng, căng thẳng thì đó cũng là nguyên nhân làm suy giảm ham muốn tình dục.

Căng thẳng có ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề tình dục ở cả nam và nữ. Điều này là do tình trạng căng thẳng có thể làm rối loạn lượng hormone, động mạch của bạn có thể thu hẹp trong thời gian căng thẳng. Sự thu hẹp này hạn chế lưu lượng máu và có khả năng gây ra vấn đề không thể duy trì sự cương cứng đủ lâu để quan hệ tình dục thỏa mãn.

Trầm cảm có thể thay đổi tất cả các phần trong cuộc sống của một người. Những người bị trầm cảm cảm thấy giảm hoặc hoàn toàn không có hứng thú với các hoạt động mà họ từng thấy thú vị, bao gồm cả tình dục.

Lúc nào cũng bị công việc cuốn đi

Là một người bận rộn thật ý nghĩa. Nhưng nếu bạn để sự bận rộn cuốn cả vào phòng ngủ thì chẳng mấy chốc hôn nhân của bạn cũng chết chìm vì chán ngán. Sự bận rộn sẽ làm cho bạn rơi vào lo lắng, mệt mỏi và stress. Khi cơ thể ngập trong các hormone căng thẳng suốt thời gian dài, sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả hiện tượng mất ham muốn "chuyện ấy". Hãy cân nhắc giữa được và mất trong tình huống này.

Vấn đề tâm lý

Các chuyên gia đồng tình rằng, thiếu tự tin, tự trọng về bản thân, có thể là kĩ năng tình dục, vẻ đẹp cơ thể,… đều ảnh hưởng đến đời sống tình dục của cả hai giới. Theo thời gian, những vấn đề tâm lý này còn ảnh hưởng lớn hơn đến sức khỏe tâm thần, dẫn đến nhiều hệ lụy như: lo âu quá mức, trầm cảm, lạm dụng ma túy, nghiện rượu,…

Lạm dụng rượu và các chất kích thích

Uống một chút rượu có thể khiến bạn cảm thấy tăng hứng thú muốn thân mật, gần gũi với bạn đời. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu có thể làm hỏng cuộc yêu của bạn do chức năng cương dương bị ảnh hưởng. Uống quá nhiều rượu cũng có thể ức chế khả năng đạt cực khoái.

Uống nhiều rượu hoặc uống nhiều loại đồ uống hỗn hợp cũng có liên quan đến việc giảm sản xuất testosterone. Uống quá nhiều rượu trong thời gian dài có thể làm suy giảm ham muốn tình dục.

Uống rượu thường xuyên cũng gây hại cho tuyến tụy. Cơ quan này chịu trách nhiệm giải phóng insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu. Chức năng tuyến tụy bị suy giảm có thể phá hoại khả năng chuyển hóa đường của cơ thể. Sự mất cân bằng lượng đường trong máu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hormone còn lại, bao gồm cả hormone sinh dục.

Những chất kích thích này đều làm giảm sản xuất Testosterone, dẫn đến giảm ham muốn tình dục. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng tác động tiêu cực đến quá trình này, hơn nữa còn làm giảm chất lượng tinh trùng và có thể dẫn tới vô sinh.

Sử dụng đồ chơi tình dục

Đồ chơi tình dục được ví như “con dao hai lưỡi”. Nó có thể tăng mức độ hưng phấn trong quá trình quan hệ, nhưng đồng thời cũng gây ra những tác hại xấu. Có nhiều người còn nghiện sử dụng đồ chơi tình dục, dẫn đến việc thờ ơ, không còn hứng thú với người bạn đời của mình.

Bỏ qua "màn dạo đầu"

Màn dạo đầu là thứ gia vị ngọt ngào trong tình yêu. Nhưng vì sự thân mật, gần gũi đến thuộc lòng nhau mà bạn thấy không cần thiết đến các "thủ tục" này nữa thì thật là sai lầm. Khoa học đã chứng minh "màn dạo đầu" có thể giúp quan hệ tình dục tốt hơn. Đặc biệt với phụ nữ, đây được coi là bước khởi động quyết định hiệu quả cuộc yêu.

Thiếu ngủ

Nếu ham muốn tình dục không còn như trước nữa, có lẽ là do bạn đang thiếu ngủ. Tình trạng thiếu ngủ có thể là do bạn đi ngủ quá muộn và dậy quá sớm. Một số người gặp vấn đề về giấc ngủ như khó ngủ hay ngủ không sâu giấc, chứng ngưng thở khi ngủ. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm cũng có thể gây ảnh hưởng đối với nhu cầu tình dục. Mệt mỏi làm giảm cảm giác ham muốn. Do đó, để cải thiện chuyện vợ chồng, bạn nên thay đổi thói quen và ngủ đủ giấc. Nếu không thể, bạn nên tìm đến bác sĩ để nhận được một số lời khuyên hữu ích.

Thiếu giao tiếp khi "yêu"

Hành sự trong im lặng chỉ khiến cuộc yêu rơi vào nhàm chán. Đối với cả đàn ông và đàn bà, những câu nói yêu thương trong lúc gặp gỡ có khả năng giúp nửa còn lại tăng phần hưng phấn mà yêu mãnh liệt, hết mình hơn. Hãy tán tỉnh nhau, tán dương nhau hoặc thậm chí thổ lộ cùng nhau điều mình muốn. Như thế, cuộc yêu sẽ tròn vẹn hơn.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Việc sản xuất hormone cân bằng, lành mạnh phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng cụ thể như axit béo omega-3, axit amin và chất xơ. Những chất dinh dưỡng thiết yếu này chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm chưa qua chế biến như: thịt, cá, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt…

Quá trình chế biến loại bỏ hầu hết các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, do đó ăn nhiều, ăn thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng. Về lâu dài, đường và chất béo chuyển hóa trong chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nội tiết tố và ham muốn tình dục.

Ví dụ cụ thể là khi lúa mì được chế biến thành bột mì trắng, nó sẽ mất khoảng 3/4 lượng kẽm, một khoáng chất cần thiết cho tình dục và sinh sản của nam giới. Ăn ngũ cốc tinh chế có thể dẫn đến kháng insulin dẫn đến bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường có thể làm tăng tốc độ thu hẹp các động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn cương dương.

Đồ ngọt cũng làm tăng nồng độ hormone insulin, có thể khiến bạn tích trữ mỡ bụng, mất khối lượng cơ và khiến lượng testosterone giảm xuống. Ở nam giới, mỡ bụng làm tăng nồng độ estrogen, có thể dẫn đến ham muốn tình dục thấp và rối loạn cương dương.

Ngoài ra, theo các BS, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm ham muốn tình dục chung ở nam và nữ, có thể do yếu tố tâm lý, ảnh hưởng từ đời sống sinh hoạt hằng ngày hoặc do bệnh lý:

Stress: Các hormone do cơ thể tiết ra khi bị stress như adrenaline và cortisol có thể khiến bạn giảm ham muốn tình dục. Stress cũng có thể chiếm lấy tâm trí bạn, khiến bạn không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề quan hệ tình dục nữa.

Mệt mỏi: Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Sex Medicine cũng cho thấy thiếu ngủ làm tăng nồng độ hormone cortisol, dẫn đến giảm ham muốn tình dục

Hormone mất cân bằng: Nồng độ testosterone và estrogen của bạn thấp tự nhiên dẫn tới ham muốn tình dục thấp

Trầm cảm: Sức khỏe tinh thần kém, các triệu chứng trầm cảm hoặc bất kỳ bệnh lý tâm thần nào cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn. Thuốc chống trầm cảm cũng ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục

Suy tuyến giáp: Suy giáp ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, từ đó làm chậm quá trình sản xuất hormone điều chỉnh ham muốn

Lười vận động: Không hoạt động thể chất, tăng cân, căng thẳng về tinh thần đều có thể gây ra những thay đổi trong quá trình sản xuất hormone, đặc biệt là hormone giới tính testosterone và estrogen.

Ngoài ra, sự suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới còn có thể gây ra do các nguyên nhân như: thiếu nước gây khô âm đạo làm cho tình dục không thoải mái; giai đoạn mãn kinh khiến phụ nữ có thể mất đi ham muốn tình dục do sự sụt giảm nồng độ hormone estrogen. Sự sụt giảm này khiến cho âm đạo bị khô và dẫn đến quan hệ khó khăn.

Ở nam giới, suy giảm testosterone là nguyên nhân chính gây giảm ham muốn, khó cương cứng dương vật. Sự suy giảm testosterone có thể do rất nhiều nguyên nhân như như điều kiện sức khỏe không đảm bảo ở một số bộ phận như tuyến yên, dương vật... và một số yếu tố khác. Điều này thường xảy ra ở những nam giới bị bệnh đái tháo đường và béo phì. Ngoài ra suy giảm ham muốn tình dục ở nam giới còn do tác động của tuổi tác.

Làm gì khi bạn cảm thấy suy giảm ham muốn tình dục? Theo TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu và lọc máu Bệnh viện E, ham muốn tình dục của một người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố thể chất, tâm lý và cá nhân, từ căng thẳng trong công việc đến tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Việc cải thiện sự suy giảm ham muốn tình dục khác nhau ở mỗi người. Nếu người bệnh nhận thấy sự thiếu hứng thú kéo dài trong tình dục cản trở hoạt động tình dục bình thường và cảm thấy lo lắng, hãy nên đi khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể. Biết được gốc rễ của vấn đề ảnh hưởng đến đời sống tình dục sẽ giúp người bệnh dễ dàng tìm ra giải pháp hiệu quả. Bác sĩ đề xuất một số giải pháp để có thể cải thiện tình trạng giảm ham muốn tình dục như: - Thực hiện lối sống lành mạnh, nên nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trạng, hạn chế uống rượu bia và hút thuốc lá, tập thể dục đều đặn phù hợp với tình trạng sức khỏe… - Có chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn… - Tăng cường chia sẻ, giao tiếp với vợ/chồng hoặc bạn tình. - Nếu có vấn đề về bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng ham muốn tình dục nên điều trị kịp thời.