Những phát biểu mạnh mẽ của ông Tập Cận Bình

TPO - Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (khai mạc ngày 16/10 tại Bắc Kinh), Tổng Bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có những phát biểu mạnh mẽ về nhiều vấn đề lớn của nước này, Xinhua đưa tin.

Chống tham nhũng

“Tham nhũng là căn bệnh ung thư đối với sức sống và khả năng của Đảng, và chống tham nhũng là cách tự cải tạo triệt để nhất… Chừng nào còn tồn tại những mầm mống và điều kiện để tham nhũng còn tồn tại, chúng ta phải tiếp tục gióng chuông và không bao giờ được nghỉ ngơi, dù chỉ một phút, trong cuộc chiến chống tham nhũng của chúng ta”, ông Tập Cận Bình phát biểu.

“Chúng ta đã tiến hành một cuộc chiến chống tham nhũng trên quy mô chưa từng có trong lịch sử... Chúng ta đã sử dụng tổng hợp các biện pháp để ‘đả hổ, diệt ruồi và săn cáo’, trừng phạt các quan chức tham nhũng… Chúng ta đã quyết tâm xử lý vài nghìn người, chứ không để 1,4 tỷ người phải thất bại và xóa sạch mọi tệ nạn trong đảng của chúng ta” - Tổng Bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đảng sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các cán bộ không có sự liều lĩnh, cơ hội hoặc muốn tham nhũng. Lãnh đạo Trung Quốc thề không khoan nhượng trong việc chống tham nhũng và trừng phạt những hành vi sai trái. “Không được dung thứ tham nhũng”, ông nói.

Ngoài ra, những nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đất nước và quân đội Trung Quốc đã bị loại bỏ. Ông nói: “Những xu hướng không lành mạnh từ lâu không được kiểm soát đã được đảo ngược và những vấn đề sâu xa vốn gây khó khăn cho Đảng trong nhiều năm đã được giải quyết”.

Cam kết không tìm kiếm bá quyền

Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền hoặc tham gia vào chủ nghĩa bành trướng, ông Tập nhấn mạnh. Trung Quốc kiên quyết chống lại mọi hình thức chính trị bá quyền và cường quyền, tâm lý Chiến tranh Lạnh, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và các tiêu chuẩn kép.

Theo ông Tập, Trung Quốc tuân thủ 5 nguyên tắc chung sống hòa bình trong việc theo đuổi quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước khác. Nước này cam kết thúc đẩy một kiểu quan hệ quốc tế mới, làm sâu sắc và mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu trên cơ sở bình đẳng, cởi mở và hợp tác, đồng thời mở rộng sự hội tụ lợi ích với các quốc gia khác.

Trung Quốc cam kết thực hiện chính sách quốc gia cơ bản là mở cửa với thế giới bên ngoài và theo đuổi chiến lược mở cửa cùng có lợi. Trung Quốc đề cao chủ nghĩa đa phương thực sự, thúc đẩy dân chủ hơn trong quan hệ quốc tế và nỗ lực làm cho nền quản trị toàn cầu trở nên công bằng hơn, ông Tập nói.

Ưu tiên thống nhất Đài Loan (Trung Quốc) bằng biện pháp hòa bình

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách tổng thể của mình để giải quyết vấn đề Đài Loan trong kỷ nguyên mới, và không ngừng thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước. “Giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của người Trung Quốc, vấn đề mà người Trung Quốc phải giải quyết”, ông Tập nhấn mạnh.

“Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu cho sự thống nhất hòa bình với sự chân thành cao nhất và nỗ lực cao nhất, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực và chúng ta bảo lưu lựa chọn thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết. Điều này chỉ nhằm vào sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và số ít những đối tượng ly khai tìm kiếm ‘Đài Loan độc lập’ và các hoạt động ly khai của họ; hoàn toàn không phải là nhắm vào đồng bào Đài Loan của chúng ta”, ông nói.

Trung Quốc sẽ kiên định thực hiện đầy đủ chính sách “Một quốc gia, hai chế độ", theo đó người Hong Kong quản lý Hong Kong (Trung Quốc) và người Macao quản lý Macao (Trung Quốc).

“Hoàn toàn thống nhất đất nước là điều chúng ta phải được thực hiện và điều đó là khả thi, không có gì phải nghi ngờ… Chúng ta luôn thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến những người đồng hương Đài Loan và làm việc để mang lại lợi ích cho họ. Chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi và hợp tác kinh tế và văn hóa trên khắp eo biển… Chúng ta sẽ khuyến khích người dân ở cả hai bờ eo biển làm việc cùng nhau để quảng bá văn hóa Trung Quốc và gắn kết chặt chẽ hơn”, lãnh đạo Trung Quốc phát biểu.

“Chúng ta sẽ hỗ trợ Hong Kong và Macao phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân, giải quyết các vấn đề sâu rộng trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định lâu dài ở hai đặc khu hành chính. Chúng ta sẽ hỗ trợ Hong Kong và Macao hội nhập tốt hơn vào sự phát triển chung của Trung Quốc và đóng một vai trò lớn hơn trong việc hiện thực hóa quá trình chấn hưng dân tộc”, ông Tập nói.

Theo ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lấy an ninh nhân dân làm mục tiêu cuối cùng, an ninh chính trị làm nhiệm vụ cơ bản, an ninh kinh tế làm nền tảng, an ninh quân sự, công nghệ, văn hóa, xã hội là trụ cột quan trọng, an ninh quốc tế làm chỗ dựa.

Cải thiện hệ thống phân phối thu nhập

Trung Quốc sẽ cải thiện hệ thống phân phối thu nhập, giữ phân phối theo công việc là chủ đạo với nhiều hình thức phân phối tồn tại song song. “Chúng ta sẽ đảm bảo trả nhiều tiền hơn cho công việc nhiều hơn và khuyến khích mọi người đạt được sự thịnh vượng thông qua làm việc chăm chỉ. Chúng ta sẽ thúc đẩy bình đẳng về cơ hội, nâng cao thu nhập của những người có thu nhập thấp và mở rộng quy mô của nhóm thu nhập trung bình”, ông Tập phát biểu.

Đảng sẽ nỗ lực để giải quyết những khó khăn và vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm nhất, cải thiện hệ thống dịch vụ công cơ bản để nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ công và làm cho các dịch vụ công cân bằng và dễ tiếp cận hơn, nhằm đạt được những tiến bộ vững chắc trong việc thúc đẩy thịnh vượng chung.

Trung Quốc sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp những người gặp khó khăn tìm được việc làm và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ, đồng thời cải thiện hệ thống an sinh xã hội với việc mở rộng phạm vi bảo hiểm xã hội.

Trung Quốc sẽ tiến nhanh hơn để xây dựng một hệ thống nhà ở có nhiều nhà cung cấp và nhiều kênh hỗ trợ khác nhau để khuyến khích cả việc thuê và mua nhà ở, ông Tập nói.

Trong nỗ lực thúc đẩy Sáng kiến ​​Trung Quốc lành mạnh, Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống chính sách để thúc đẩy tỷ lệ sinh, theo đuổi chiến lược quốc gia chủ động để ứng phó tình trạng già hóa dân số, và thúc đẩy việc bảo tồn, phát triển, đổi mới nền y học cổ truyền.

Coi trọng giáo dục, KHCN và nhân tài

Giáo dục, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực là trụ cột cơ bản và chiến lược để xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt. “Chúng ta phải coi khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính của chúng ta, tài năng là nguồn lực chính của chúng ta và đổi mới là động lực tăng trưởng chính của chúng ta”, ông Tập phát biểu.

Để phát triển nền giáo dục đáp ứng kỳ vọng của người dân, Trung Quốc sẽ tiến nhanh hơn để xây dựng một hệ thống giáo dục chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh và thúc đẩy sự công bằng trong giáo dục.

Hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ sẽ được cải thiện. Đổi mới sẽ vẫn là trung tâm của động lực hiện đại hóa của Trung Quốc và một hệ sinh thái đổi mới mở và cạnh tranh toàn cầu sẽ được tạo ra, ông nói.

“Chúng ta đã chứng kiến ​​những thành công lớn trên nhiều mặt trận, bao gồm du hành vũ trụ có người lái, thám hiểm Mặt trăng và sao Hỏa, thăm dò biển sâu và sâu trong lòng đất, siêu máy tính, định vị vệ tinh, thông tin lượng tử, công nghệ điện hạt nhân, chế tạo máy bay và y sinh học” - Tổng Bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược phát triển theo hướng đổi mới, với tốc độ nhanh hơn để đạt được sự tự cường và sức mạnh lớn hơn về khoa học và công nghệ.

“Để đáp ứng nhu cầu chiến lược của Trung Quốc, chúng ta sẽ tập trung nguồn lực vào nghiên cứu khoa học và công nghệ ban đầu và tiên phong để đạt được những đột phá về công nghệ cốt lõi trong các lĩnh vực then chốt. Để nâng cao năng lực đổi mới, Trung Quốc sẽ tiến nhanh hơn để khởi động một số dự án quốc gia lớn có tầm quan trọng chiến lược, tầm nhìn lớn và dài hạn”, ông Tập phát biểu.

“Để xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, trước hết phải theo đuổi phát triển chất lượng cao. Chúng ta phải vận dụng đầy đủ và trung thành triết lý phát triển mới trên tất cả các mặt, tiếp tục đổi mới để phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy mở cửa tiêu chuẩn cao, đẩy mạnh nỗ lực thúc đẩy một hình thức phát triển mới tập trung vào các đặc điểm và nền kinh tế trong nước, tác động qua lại tích cực giữa các luồng kinh tế trong nước và quốc tế” – Tổng Bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.