Những nữ sinh tài năng tham gia 'Quốc hội trẻ em'

Chinh phục hàng chục huy chương giải thưởng

Em Nguyễn Khánh Vân, lớp 9A12, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) là một trong những nữ sinh tài năng tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024. Em sở hữu 31 huy chương các loại tại các kỳ thi các cấp, quốc gia, quốc tế, chỉ trong 3 năm học.

Tiêu biểu là Vân đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Toán quốc tế TIMO năm 2024; Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế TIMO năm 2021, 2022; Huy chương Vàng Kỳ thi Toán quốc tế Bebras năm 2022; Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế ASMO năm 2021; Huy chương Vàng Kỳ thi Toán quốc tế Bebras năm 2021...

Bên cạnh đó, Khánh Vân cũng xuất sắc đạt nhiều thành tích trong tham gia các hoạt động, như: Quán quân "Thiếu niên toàn năng 2023" do Đài truyền hình Việt Nam VTV3 tổ chức; giải Nhất sân chơi "Hùng biện tiếng anh" năm 2024 do Hội đồng đội Quận 1 và Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam tổ chức; giải Nhất Sân chơi "Tư duy tài chính" năm 2024; Huy chương Vàng Global Qualifiers cuộc thi The World Scholar's Cup năm 2024; 2 Huy chương Vàng Scholar's Bowl cuộc thi The World Scholar's Cup năm 2024…