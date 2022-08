Những điểm vui chơi hấp dẫn tại TPHCM dịp lễ 2/9

TPO - Với 4 ngày nghỉ lễ 2/9 TPHCM, ngoài những chuyến du lịch đã được các gia đình thiết kế từ trước thì cũng có nhiều điểm đến hấp dẫn ngay tại TPHCM dành cho những gia đình không có kế hoạch đi chơi xa dịp này.

Nhạc nước quy mô lớn

Lần đầu tiên tại TPHCM, người dân và du khách không cần phải tới những địa danh nổi tiếng như Singapore hay Dubai để xem nhạc nước mà có thể thưởng thức chương trình nhạc nước mang tên The Fountain Festival ngay tại khu đô thị The Global City (Đường Đỗ Xuân Hợp- TP Thủ Đức). Tại đây vào ngày 1/9, chủ đầu tư The Global City sẽ khai trương Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á.

Tham gia chương trình, ngoài phần biểu diễn nhạc nước với sự kết hợp của âm thanh – Ánh sáng- Hiệu ứng – Công nghệ 3D Mapping hiện đại, khu nhạc nước ngoài trời không chỉ khiến du khách thỏa mãn thị giác vì sự hoành tráng mà còn có đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Min, Isaac, Hieuthuhai... Dự kiến sau lễ khai trương 1/9, The Fountain Festival sẽ được tổ chức hàng tuần dành cho du khách thưởng ngoạn.

Đi Củ Chi thăm nông trại

Tour du lịch Xanh độc đáo trên sẽ được khai trương đúng vào ngày 2/9 dành cho những du khách muốn tìm hiểu mô hình hoạt động của trang trại xanh. Hành trình của tour sẽ đưa du khách đến Nông Trang Xanh, khám phá và tìm hiểu những công việc của người nông dân khi ứng dụng các công nghệ khoa học mới vào việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

Du khách sẽ được tìm hiểu về quy trình trồng nấm sạch, tận tay thử tài khéo léo vắt sữa bò và thưởng thức thành quả của mình ngay tại chỗ.

Du khách cũng sẽ được đi thăm vườn rau hữu cơ, nghe giới thiệu về quy trình trồng rau theo công nghệ sinh học, đảm bảo rau hoàn toàn sạch, không có dư lượng hóa chất hay thuốc trừ sâu.

Ngoài ra du khách còn đi khám phá “vùng đất thép” Củ Chi, tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt- chiến đấu của những người dân và du kích năm xưa nơi đây được tái hiện thông qua những hoạt cảnh đầy sáng tạo và thú vị.

Tour Thành phố xanh Thủ Đức

Được khởi hành vào ngày cuối tuần, Tour Thành phố xanh Thủ Đức sẽ dành cho du khách muốn trải nghiệm sông nước trên những chiếc “Xe buýt sông” chạy dọc sông Sài Gòn- Đồng Nai. Trên sông, du khách sẽ ngắm nhìn những công trình kiến trúc nổi tiếng gắn liền với quá trình phát triển của Sài Gòn - TPHCM như Landmark81, cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm…

Và khi tới bến Linh Đông, du khách sẽ đi tham quan Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc cũng như thắp nhang tại Đền Hùng để tưởng niệm các vua Hùng. Sau đó du khách sẽ tiếp tục đến Bảo tàng Áo dài để ăn trưa, tìm hiểu về lịch sử tà áo dài Việt Nam phát triển qua nhiều thời kỳ cũng như được chiêm ngưỡng những bộ áo dài của những người nổi tiếng như Kỳ nữ Kim Cương, cải lương chi bảo Bạch Tuyết, chuyên gia ẩm thực Dzoãn Cẩm Vân, ca sĩ Cẩm Vân, chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai, áo dài của bà Nguyễn Thị Định, bà Nguyễn Thị Bình, bà Bảy Nam...

Ngoài ra, du khách còn có thể lựa chọn may 01 bộ áo dài từ hơn 300 mẫu áo dài trưng bày tại Bảo tàng.

Trước khi kết thúc chuyến đi, du khách sẽ được dừng tại chùa Bửu Long- ngôi chùa từng được tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn là một trong 10 công trình Phật giáo có thiết kế đẹp nhất thế giới cũng như chụp hình với những cảnh quan tuyệt đẹp trong chùa.

Xem ca nhạc và ngắm khinh khí cầu tại Phố Đi bộ Nguyễn Huệ

Tại khu vực chung quanh bến Bạch Đằng thuộc quận 1 và TP Thủ Đức vào sáng ngày 2/9 sẽ là điểm thu hút hàng vạn du khách khi lá cờ tổ quốc rộng 1.800m2 sẽ tung bay lên bầu trời bởi khinh khí cầu.

Đây là lần đầu tiên người dân thành phố và du khách được ngắm những quả cầu khổng lồ bay trên bầu trời, thay thế cho hoạt động bắn pháo hoa cho những năm trước. Và không chỉ có khinh khí cầu, các hoạt động thể thao như bay dù lượn, thể lướt sóng cũng sẽ được tổ chức tại khu vực ven sông Sài Gòn 2 đầu hầm Thủ Thiêm.

Vào tối ngày 2/9 tại khu vực Phố Đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tết độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc” với sự tham gia của hàng trăm nghệ sỹ nổi tiếng tại TPHCM cùng những ca khúc, điệu múa hào hùng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Chương trình sẽ kéo dài từ 20h cho tới 22h30 và được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV.

Nhiều sân khấu thực hiện các vở diễn hay

Vào tối 2/9 sân khấu Trường múa TPHCM (155- NSKN- quận 3) nhóm nghệ sĩ Hoàng Yến sẽ trình diễn vở kịch "Phận cát". Điều thú vị của vở diễn là có sự tham gia của hoạ sỹ tranh cát Đức Trí trong phần hoá thân thành cây phi lao, chỉ lặng lẽ ngồi và thể hiện tài năng các bức tranh cát mang những thông điệp vở diễn.

Tại điểm diễn rối nước thuộc khuôn viên Bảo tàng Lịch sử TPHCM, nhóm kịch rối Nhà hát Phương Nam sẽ trình diễn vở rối Nguyễn Trung Trực với 2 suất diễn/ngày và liên tục từ ngày 1/9 tới ngày 4/9.

Còn tại rạp xiếc thuộc Công viên Gia Định, Nhà hát Phương Nam sẽ tổ chức các suất diễn với sự tham gia của các nghệ sỹ xiếc như với sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Hoa, Hiển Phước, Trúc Vi, Phương Đông, Trịnh Thắng, Kiên Quang… giới thiệu những tiết mục xiếc độc đáo, đã đoạt các giải thưởng về xiếc trong và ngoài nước.

Tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, vào tối 3/9 sân khấu Chí Linh - Vân Hà sẽ diễn vở “Bao Công- Sát thủ hoa hồng” với sự tham gia của các nghệ sĩ Chí Linh, Vân Hà, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Nhã Thi, Hoàng Hải... Vở diễn xoay quanh những vụ án mà sau khi gây án, tên sát thủ luôn để lại một đóa hoa hồng tìm cách hãm hại người khác. Bao Thanh Thiên bằng tài năng và đức độ đã hoá giải được vụ án, đem lại công bằng cho người bị oan khuất.

Tại các sân khấu như Idecaf sẽ trình diễn các vở như “Lẩu trăn”, “A lô, lộ hàng!”. Nhà hát kịch 5B diễn các vở “Trời trao của lạ”, “Rồi mắc cái gì cười”, “Tiền là số 1”. Sân khấu Hồng Vân với 2 vở diễn đang ăn khách là “Thương thì thương thế thôi”, “Người vợ ma”; Sân khấu Thế Giới Trẻ với các vở “Xóm nghèo bá đạo”, “Huyết oán”, “Ngược gió”….