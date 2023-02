Những điểm đen tai nạn giao thông ở Thanh Hoá cần xử lý

TPO - Trước tình trạng nhiều điểm đen tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sự phát triển chung của TP Thanh Hoá, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã đề xuất chủ trương đầu tư gần 5,6 tỷ đồng để xử lý.

Theo đó, qua khảo sát thực tế của ngành chức năng, nút giao tại vị trí trên đường Trịnh Kiểm -Âu Cơ (phường Quảng Thành) hướng Bắc - Nam bị thu hẹp bề rộng mặt đường nhưng không có cảnh báo, hạn chế khả năng quan sát dẫn đến va chạm vào bó vỉa dải phân cách. Do đó, vị trí này cần lắp đặt hệ thống tôn chống xô có gắn phản quang.

Tại vị trí ngã tư Quốc lộ 45 (thuộc địa phận phường An Hưng) lệch tầm nhìn bị che khuất, lưu lượng giao thông rất đông, thường xuyên xảy ra xung đột, mất an toàn giao thông. Theo ngành chức năng, vị trí này cần nghiên cứu mở rộng nút giao mở rộng tầm quan sát của các phương tiện đó (đoạn ngã tư đường Trịnh Huy Quang- đường đi xã Đông Văn). Ngoài ra, ở cầu vượt Phú Sơn (phường Phú Sơn) cần lắp dải phân cách cứng; tại ngã tư đường Nguyễn Phúc Chu - Thành Thái (phường Đông Thọ) cần lắp đặt mới hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, lắp đặt hệ thống biển cảnh báo an toàn giao thông...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổng mức đầu tư dự kiến để xử lý các điểm đen tai nạn giao thông trên là gần 5,6 tỷ đồng (từ ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác).Hiện UBND TP Thanh Hoá đang xem xét đề xuất trên.