Những chính sách giáo dục có hiệu lực trong năm 2023

TPO - Mua sách giáo khoa cho học sinh mượn; tăng lương cho giáo viên hay tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non,… là một trong các chính sách mới trong ngành giáo dục sẽ có hiệu lực trong năm 2023.

Mua sách giáo khoa cho học sinh mượn

Năm 2022, Bộ GD&ĐT xây dựng phương án nhà nước mua sách giáo khoa cho 70% số học sinh mượn sử dụng.

Có 3 phương án được đưa ra, một là nhà nước mua 100%; hai là nhà nước mua 70% số sách giáo khoa theo nhu cầu; ba là mua sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, qua phân tích, đánh giá, Bộ GDĐT chọn phương án 2 là nhà nước mua sách giáo khoa cho 70% số học sinh, bởi vì có những em gia đình có điều kiện và có nhu cầu mua sách giáo khoa sử dụng riêng.

Qua tính toán, số tiền bỏ ra mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn lần đầu tiên sẽ khoảng 3.500 tỉ đồng, hàng năm bổ sung khoảng 20%.

Dự kiến phương án này sẽ được áp dụng từ năm học 2023 - 2024.

Tăng lương

Sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, bảng lương của giáo viên sẽ tăng lên tùy vào từng cấp dạy, hạng giáo viên, bậc lương.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, tiền lương của giáo viên được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương. Như vậy, sau khi lương cơ sở tăng, bảng lương của giáo viên sẽ tăng lên tùy vào từng cấp dạy, hạng giáo viên, bậc lương.

Như vậy, từ ngày 1/7, lương giáo viên mầm non hạng III sẽ từ 3.780.000 đồng đến 8.802.000 đồng/tháng. Lương giáo viên mầm non hạng II sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng và giáo viên mầm non hạng I sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Với giáo viên Tiểu học, THCS, THPT, lương hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng. Lương giáo viên hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng và hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non

Căn cứ vào đề xuất từ Bộ GD&ĐT, Chính phủ đang xem xét tăng phụ cấp ưu đãi nhà giáo viên mầm non. Hiện nay, với mức phụ cấp 35%, thu nhập giáo viên mầm non thấp hơn nhiều so với giáo viên các cấp học khác có cùng thời gian công tác.

Dự kiến, giáo viên đang ở mức 35% và 50% sẽ được tăng lên 70%, giáo viên mầm non ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%. Theo thống kê, sẽ có hơn 200.000 giáo viên thuộc đối tượng điều chỉnh, ngân sách nhà nước cấp tăng thêm khoảng 336 tỷ đồng/tháng (4.032 tỷ đồng/năm).

Bổ sung giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên

Từ 20/1, Thông tư 17 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực.

Theo đó, giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên bao gồm:

Giáo viên đang nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập;

Giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dành cho người khuyết tật;

Giáo viên đang giảng dạy tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 20/01/2023, bổ sung giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên gồm:

Giáo viên đang giảng dạy tại trường phổ thông dành cho người khuyết tật;

Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Giáo viên tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương

Giáo viên tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương là một chính sách mới giáo viên từ 01/01/2023.

Điều 1 Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định. Căn cứ quy định trên thì trong năm 2023, giáo viên tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương.