Những bài học vô giá mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt dành cho thế hệ trẻ

TPO - “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn là tấm gương sáng cho tuổi trẻ. Những lời dạy bảo, căn dặn của cố Thủ tướng là bài học vô giá đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên”.

Đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trong bài tham luận: “Đồng chí Võ Văn Kiệt với thế hệ trẻ” in trong kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đồng chí Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam”. Hội thảo diễn ra sáng 22/11, tại TPHCM.

Dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, sinh thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi. Nhắc nhở về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên. Đồng chí Võ Văn Kiệt từng nói “Là thanh niên chúng ta hãy tự suy nghĩ mình phải làm gì cho đất nước”; và căn dặn thanh niên: “Đất nước còn nghèo, hôm nay phải nghĩ đến ngày mai, các em cần bảo nhau hết sức quý tiền bạc, phương tiện và vật tư, mồ hôi nước mắt của nhân dân, từng tấc đất và mọi tài nguyên của Tổ quốc. Phải rèn giũa cho nhau từ bỏ thói quen xả láng, phung phí, rất xa lạ với con người mới với đức tính cần kiệm, chắt chiu xây dựng Tổ quốc”.

Trưởng thành từ các phong trào cách mạng yêu nước, nhận định rõ thời cuộc và trọng trách của thanh niên trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nên khi nói về thế hệ trẻ, đồng chí khẳng định: “Vinh dự thuộc về những người tuổi trẻ sớm nhận ra mình, dám lên đường, thắng mọi khó khăn gian khổ, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc”. Đồng chí đánh giá rất cao tinh thần xung kích và vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng đất nước.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Kiệt rất quan tâm đến phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ, coi đây là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp thu tri thức và khoa học công nghệ, tiến bộ của nhân loại, vươn lên trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm giàu cho đất nước, Tổ quốc.

Từ suy nghĩ ấy, sau khi tới thăm Báo Nhi Đồng năm 1992, đồng chí đã nhận lời làm Chủ tịch Danh dự Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam nhằm hỗ trợ về tinh thần, vật chất, giúp đỡ các tài năng trẻ có cơ hội, động lực, nguồn vốn, môi trường để phát triển tài năng của mình, từ đó giúp nền kinh tế đất nước phát triển trong giai đoạn những năm đầu xóa bỏ bao cấp.

Đối với tổ chức Đoàn, đồng chí đặt ra yêu cầu phải luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, tạo mọi điều kiện học tập và giúp đỡ họ. Đồng chí cho rằng cán bộ Đoàn phải luôn là người tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc và phải gần gũi với đoàn viên thanh niên. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng chí cũng có những căn dặn rất cụ thể: “Cần kết hợp sinh hoạt đội ở nhà trường với khu phố, xã ấp, vì sinh hoạt của các em ở gia đình, khu phố, xã ấp là toàn diện và phong phú nhất. Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên cần đặc biệt quan tâm và tổ chức cho các em nghèo được đi học”.

“Sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ thành đồng, đắm mình vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và hai cuộc kháng chiến vĩ đại, cuộc đời 86 mùa Xuân của đồng chí Võ Văn Kiệt là cuộc đời oanh liệt vì nước, vì dân. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí luôn là tấm gương sáng cho tuổi trẻ Việt Nam”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Bốn bài học vô giá dành cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, trong những ngày gần đây, thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, cùng với rất nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, như: trao tặng học bổng, sân chơi thiếu nhi, nhà Khăn Quàng Đỏ, nhà vệ sinh thông minh, không gian đọc sách; T.Ư Đoàn đã tổ chức cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của đồng chí với chủ đề “Bác Sáu Dân với thế hệ thứ Tư”. Cuộc thi đã có hơn 320 nghìn lượt tiếp cận, hơn 177 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Những con số đó đã thể hiện tình cảm, sự trân quý của thế hệ trẻ cả nước với đồng chí Võ Văn Kiệt kính mến và càng khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn là tấm gương sáng cho tuổi trẻ. Những lời dạy bảo, căn dặn của đồng chí là bài học vô giá đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Trước hết, đó là bài học về công tác giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh xã hội, phải rèn luyện thanh niên trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tổ chức Đoàn tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục. Chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện khắc phục biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; phê phán cái sai, cái ác, hướng tới chân, thiện, mỹ; ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đó là bài học về thi đua học tập, lao động, sản xuất đoàn viên, thanh niên phải luôn đi đầu xây dựng xã hội học tập, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, nhất là ngoại ngữ, tin học để chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác quốc tế và giao lưu với thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới; tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống ở nước ngoài. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai có kết quả phong trào sáng tạo trẻ trong các khối đối tượng, nhằm phát huy trí tuệ, lòng say mê và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nghiên cứu, tận dụng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất và đời sống. Đồng thời, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên làm kinh tế để góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và an ninh dinh dưỡng...

Đó là bài học về tinh thần xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Đoàn chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, đảm bảo an ninh biên giới, hải đảo,…

Đó là bài học về tinh thần sống và làm việc có trách nhiệm với đất nước, dân tộc, Tổ quốc đoàn viên, thanh niên phải luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và lợi ích quốc gia, luôn xung kích, tiên phong tại những nơi khó khăn, gian khổ, tại các tuyến đầu trên các mặt trận. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tích cực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, phê phán những thói hư, tật xấu, lối sống vị kỷ và cổ vũ lối sống trong sạch, có chí tiến thủ, tinh thần đoàn kết, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, để tuổi trẻ vững tin thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn.

“Suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và lý tưởng cách mạng, với đồng chí Võ Văn Kiệt, dù ở trên cương vị nào đồng chí cũng luôn luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, tin tưởng, bồi dưỡng, giáo dục, động viên, khích lệ để thế hệ trẻ vươn lên trong mọi hoạt động, xứng đáng hơn nữa với tinh thần thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Việt Nam nguyện noi gương đồng chí và các bậc tiền bối, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xứng đáng hiện thực hoá mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.