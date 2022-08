Nhóm thanh thiếu niên nửa đêm chạy xe rú ga, ném vỏ chai vào nhà dân

TPO - Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã mời nhóm thanh thiếu niên lúc nửa đêm chạy xe nẹt pô, rú ga và dùng vỏ chai bia thủy tinh ném vào nhà dân đến làm việc, và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý, răn đe.

Ngày 27/8, Công an phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý, răn đe nhóm 8 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Đông Lương tiếp nhận tin báo của người dân trên địa bàn về việc nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô và dùng vỏ chai thủy tinh ném vào nhà dân lúc nửa đêm.

Hành vi trên làm nhiều hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Hữu Khiếu, Lý Thường Kiệt ở TP Đông Hà bị thiệt hại về tài sản và rất bất an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất camera an ninh, Công an phường Đông Lương bước đầu xác định có 8 thanh thiếu niên thực hiện các hành vi trên, gồm: N.V.T (16 tuổi), N.V.M (17 tuổi), N.Đ.S.H (17 tuổi), N.M.T (17 tuổi) cùng trú tại phường 3, TP Đông Hà; L.B.H (16 tuổi), N.T (17 tuổi), N.V.T (19 tuổi) cùng trú tại phường 5, TP Đông Hà; N.V.A (15 tuổi) trú phường 1, TP Đông Hà.

Công an phường Đông Lương đã mời các thanh thiếu niên cùng phụ huynh đến cơ quan làm việc để có biện pháp răn đe, phòng ngừa chung. Tại đây, các thanh thiếu niên nêu trên đã thừa nhận hành vi của mình và cho rằng làm vậy chỉ là "thú vui".