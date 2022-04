Nhiều vùng có thể đón mưa dông dịp 30/4

TPO - Dự báo hầu hết các khu vực trong cả nước có thể đón mưa dông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, trong đó nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, khoảng 28-29/4 trên khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng hình thành một vùng hội tụ gió trên cao. Do tác động của vùng hội tụ gió nên khu vực này có thể đón mưa rào và dông. Sau đó, khoảng đêm 30/4, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các ngày 30/4-2/5 có thể có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng, nền nhiệt giảm khá mạnh.

Trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam, khoảng ngày 27-28/4 thiết lập rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5.0-8.0 độ Vĩ Bắc. Từ khoảng ngày 29/4, rãnh áp thấp này có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và nối với một vùng áp thấp có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, dự báo từ ngày 29/4-3/5, các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

Trước khi đón mưa dông, hôm nay (25/4) đến ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay (25/4) đến ngày 26/4 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-15 giờ. Từ 27/4 nắng nóng chấm dứt, thời tiết mát mẻ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-15 giờ. Từ 27/4 trời mát.

Ngoài ra, từ hôm nay (25/4) đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.