Nhiều tỉnh 'hạ lệnh' rút giấy phép quán karaoke vi phạm an toàn PCCC

TPO - Nhiều địa phương đã có công văn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thậm chí rút giấy phép nếu vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sau khi xảy ra nhiều vụ cháy, nhất là cháy quán karaoke gây hậu quả rất nghiêm trọng về tính mạng và tài sản người dân trong thời gian qua.

Ngày 12/9, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký công văn gửi các sở, ngành, đơn vị về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, cùng với việc yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về PCCC, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao Sở VH&TTDL chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người (Quán karaoke; cơ sở dịch vụ ăn uống; khu, điểm du lịch; các địa điểm vui chơi giải trí); cũng như kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

UBND tỉnh cũng yêu cầu kiểm tra, thẩm định chặt chẽ đối với việc cấp phép hoạt động của các quán karaoke; xem xét, cho tạm dừng hoạt động hoặc rút giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và các quy định về hoạt động kinh doanh karaoke.

Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền về tăng cường công tác PCCC tại các khu dân cư, nhà chung cư; phân tích đánh giá, dự báo tình hình có liên quan đến công tác PCCC và CNCH; kiện toàn lực lượng PCCC đủ về số lượng, chất lượng và trang thiết bị, phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiến hành tổng kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, các loại hình tương tự; tổ chức kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về PCCC và CNCH; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động, thông báo công khai trên phương tiện truyền thông; kiên quyết không để cháy lan, cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản yêu cầu Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai đợt tổng kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, các loại hình tương tự trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/9; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về PCCC và CNCH; Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động những trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.