Ông Phạm Văn Thuận được bầu vào Hội đồng quản trị EVNGENCO2

Ngày 9/9, tại TP Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận tham gia Hội đồng quản trị EVNGENCO2 , nhiệm kỳ 2021-2025.

Tham dự đại hội có ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Tập đoàn. Về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO2, cùng các Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Ban chức năng, Lãnh đạo các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các đơn vị. Đại hội còn có sự tham dự của 28 cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.122.167 cổ phần, chiếm 99,956% tổng số phiếu biểu quyết.

Thông tin nhanh tại đại hội, luỹ kế 8 tháng đầu năm 2022, EVNGENCO2 đã đóng góp vào hệ thống điện quốc gia 10.830,16 triệu kWh, đạt 103,48% kế hoạch 8 tháng, đạt 68,19% kế hoạch năm, tăng 10,64% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, sản lượng điện sản xuất tháng 8/2022toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.559,35 tr.kWh, đạt 132,26% kế hoạch tháng, tăng 14,62% so với cùng kỳ 2021.

Trong các tháng cao điểm cuối năm, EVNGENCO2 tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy; Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Đặc biệt, tăng cường theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thuỷ điện và an toàn vùng hạ du.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng về bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận – nguyên Trưởng ban Quản lý đầu tư EVN - vào hội đồng quản trị EVNGENCO2. Kết quả, 100% cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.122.167 cổ phần tán thành bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận trở thành Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 nhiệm kỳ 2021-2025.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 – ông Trần Phú Thái chúc mừng ông Phạm Văn Thuận đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tín nhiệm bầu làm Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 nhiệm kỳ 2021-2025. Trong thời gian tới, rất mong với kinh nghiệm nhiều năm công tác quản lý trong ngành điện, ông sẽ góp phần cùng HĐQT, Ban điều hành đưa EVNGENCO2 ngày càng phát triển.

Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV EVNGENCO2, đặc biệt Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết hơn, hướng đến sự phát triển của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV EVN, bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ công nhân viên và tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty. Đồng thời, ông đề nghị Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO2 phối hợp với HĐQT EVNGENCO2 tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2022. Trong đó, tập trung đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả; Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong đầu tư xây dựng, sử dụng vốn có hiệu quả và đảm bảo tiến độ; Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Tiếp tục hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hoá theo quy định.

Thời gian tới, HĐQT và Ban điều hành EVNGENCO2 sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, mang lại lợi ích chung, xây dựng EVNGENCO2 phát triển bền vững, góp sức giữ vững nền an ninh năng lượng quốc gia và phát triển nền kinh tế quốc dân.

Ông Phạm Văn Thuận sinh năm 1958, là Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông có nhiều kinh nghiệm và đóng góp tích cực cho ngành điện Việt Nam. Từ năm 1983 đến năm 2018, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí như: Trưởng phòng Kế hoạch Ban A500, Chuyên viên Kinh tế dự toán – Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Phó Ban Kinh tế dự toán, Phó Ban Quản lý đầu tư EVN, Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVN, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN…