Nhiều nhà hảo tâm cùng báo Tiền Phong chung sức hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Tham dự lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ của báo Tiền Phong có bà Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Phạm Minh Đức, PTGĐ Tập đoàn Tân Á Đại Thành; ông Trần Chí Chung, Chánh văn phòng Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng; ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tiền Phong; bà Nguyễn Thanh Thanh, GĐ truyền thông Tập đoàn Flamingo; chị Đậu Thị Mai Hương, Bí thư Đoàn thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hoà, Chủ tịch Emotion Vietnam Group; ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch Công ty CP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Minh Khoa, GĐ Công ty VINAMIKA; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng phòng Thương hiệu Công ty NTQ Solution; ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Vigracera...

Đến tham dự lễ phát động có các hoa hậu, người đẹp như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh; Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú; Á hậu Đào Hiền; Người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân… Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp, cá nhân, các văn nghệ sỹ đến tham dự. Về phía báo Tiền Phong có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, cán bộ, viên chức, người lao động tham dự lễ phát động.

Xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong đã kêu gọi những tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, viên chức, người lao động báo Tiền Phong với tấm lòng thiện tâm, nhân văn, nhân ái, cùng chung sức hỗ trợ, giúp đỡ bằng hành động, vật chất, tinh thần, những nghĩa cử cao đẹp đến các thân phận đang chịu mất mát đau thương.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói: “Bão số 3 vào đất liền theo kịch bản xấu nhất” là tựa đề bài viết trên báo Tiền Phong điện tử lúc 13h28p ngày 7/9 năm 2024 - thời điểm bão lũ lớn nhất đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong 30 năm. Bài báo được xuất bản với tất cả tâm trạng ngổn ngang, lo lắng nhất của những người làm báo chúng ta có mặt ngày hôm nay. Đến 18h ngày hôm qua (ngày 10/9), mưa bão, lũ quét do hoàn lưu của bão số 3 gây ra đã làm 181 người chết và mất tích, gần 800 người bị thương. Thiệt hại kinh tế vô cùng nặng nề ở nhiều vùng, tỉnh, thành phố. Và với thông tin, con số mà các phóng viên báo Tiền Phong có mặt tại nhiều tỉnh Phía Bắc liên tục cập nhật về từ đêm qua đến sáng nay dường như chưa hẳn là con số cuối cùng".

Tổng Biên tập báo Tiền Phong nêu, chiều 10/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Chương trình do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát lời kêu gọi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chung sức, đồng lòng khắc phục những ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai bằng các hành động cụ thể, thiết thực nhất.

"Những ngày qua, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta đang lan tỏa mạnh mẽ, từ miền ngược đến miền xuôi, từ đồng bằng đến miền núi, từ trong nước vươn ra ngoài nước… để cùng chung sức, đồng lòng với đồng bào ta trong vùng bão lũ sớm khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống" - nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, rồi cơn bão số 3 cũng qua đi. Cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn. Nhưng tình người là thứ bất biến. Ban Biên tập báo Tiền Phong tin rằng, với tinh thần “Tự chủ - Tự tin - Tự lực - Tự cường - Tự hào dân tộc” như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bức thư thăm hỏi đồng bào, chiến sỹ bị ảnh hưởng bởi bão số 3, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, cộng tác viên báo Tiền Phong sẽ tích cực hưởng ứng các cuộc phát động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, và qua đó, lan tỏa hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ban biên tập báo Tiền Phong xin cảm ơn các đơn vị đồng hành với báo Tiền Phong trong rất nhiều sự kiện thiện nguyện xã hội và nay lại tiếp tục đồng hành với báo. "Với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “thiêng liêng lắm hai chữ đồng bào”, chúng tôi cam kết sẽ chuyển những món quà, những đồng tiền mà các đơn vị, các nhà hảo tâm trao gửi qua báo Tiền Phong đến các bà con vùng lũ sớm nhất, phát huy hiệu quả nhất. Những khó khăn mà cơn bão gây ra dự kiến sẽ còn kéo dài và chồng chất, báo Tiền Phong mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm mà các đơn vị, các nhà hảo tâm để cùng chung tay xoa dịu nỗi mất mát của bà con vùng lũ”, nhà báo Phùng Công Sưởng phát động.

Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ TSC: Chúng tôi luôn theo dõi cập nhật thông tin từ bão số 3 và thấy rằng thiệt hại do bão gây ra rất lớn. Chúng tôi đã ngay lập tức phát động cán bộ, nhân viên ủng hộ, khắc phục thiệt hại do bão số 3. Chúng tôi thấy rằng, chương trình do báo Tiền Phong phát động rất nhân văn, ý nghĩa nên sẵn sàng chung tay tham gia khắc phục hậu quả báo số 3.