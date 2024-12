Nhiều người nhập viện vì bị rắn lục đuôi đỏ tấn công

TPO - Ngày 22/12, BS Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ tấn công, nhiễm độc nặng.

Điển hình là trường hợp ông L.T.B. (58 tuổi, ngụ tại Long An) nhập viện trong tình trạng bàn tay trái sưng nề, bầm tím. Khai thác bệnh sử từ phía người bệnh ghi nhận, trong lúc đang dọn cây ngoài vườn, ông B. bị rắn nằm trên tán lá cắn vào mu bàn tay.

Vết rắn cắn trên tay bệnh nhân chảy máu, sưng, đau nhức... Sau khi huy động người nhà bao vây, con rắn bị tiêu diệt được xác định là loài rắn lục đuôi đỏ, có nọc độc rất mạnh. Bệnh nhân đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu cùng xác con rắn.

Một trường hợp khác là ông P.V.C. (58 tuổi, ngụ tại Long An) cũng bị rắn độc tấn công. Theo bệnh sử, khi đang dọn dẹp bãi đất ngoài vườn của gia đình, ông C. bất ngờ bị đau nhói ở gót chân bên phải. Ngay lập tức, cơ thể bệnh nhân có biểu hiện bị phản vệ với tình trạng đau dữ dội, sưng nề, tê môi, tê lưỡi. Sau khi xác định ông C. bị rắn lục đuôi đỏ tấn công, người nhà đã ngay lập tức chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

BS Công Vân cho biết, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ đã nhanh chóng xử lý vết thương rắn cắn, sau đó tiêm huyết thanh kháng nọc rắn, huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh dự phòng, kháng viêm, giảm đau, đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Nhờ nhập viện, cấp cứu sớm, cả hai bệnh nhân đã được ngăn chặn sự lan rộng của nọc độc. Sau khi được truyền huyết thanh kháng nọc rắn và điều trị tích cực, các bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt.

Theo BS Công Vân, rắn lục đuôi đỏ là loài rắn có nọc độc mạnh, người bệnh sau vài phút bị rắn cắn sẽ có biểu hiện sưng nề lan nhanh và có thể chảy máu không cầm được nơi bị cắn. Sau khoảng 6 giờ, phần sưng nề có thể lan rộng đến gốc chi dẫn đến toàn chi sưng to, tím tái, xuất huyết dưới da, xuất huyết trong cơ... Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ bị rối loạn đông máu, xuất huyết nặng và tử vong.

Hiện nay, điều trị rắn cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn là phương pháp hữu hiệu nhất. Thời điểm sử dụng tốt nhất là trong 4 giờ đầu sau khi bị rắn cắn. Bác sĩ khuyến cáo nếu không may bị rắn cắn, nạn nhân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không đắp thuốc lên vết cắn hoặc rạch vết cắn để lấy nọc. Phương pháp này chẳng những không hiệu quả mà còn khiến tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nghiêm trọng hơn, gây nguy hiểm đến tính mạng.