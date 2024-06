Nhiều người đổ ra biển Quy Nhơn tắm giữa trưa Tết Đoan Ngọ

TPO - Trưa 10/6, (ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 âm lịch), hàng ngàn người đổ về TP. Quy Nhơn (Bình Định) tắm biển với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn.

Ghi nhận của PV, từ người già đến trẻ nhỏ giữa trưa đội nắng ra biển tắm. Dọc tuyến đường An Dương Vương đến Xuân Diệu dài cả gần 4km, dòng người đổ về tắm biển mỗi lúc một đông.

Theo người dân quan niệm, tắm biển vào giờ chính Ngọ ngày Tết Đoan Ngọ mọi phiền toái, rắc rối sẽ cuốn hết, thậm chí rũ bỏ “sâu bọ” rửa đi những điều không tốt trong một năm, đồng thời cầu sức khỏe, tài lộc.

Bà Nguyễn Thị Nam (phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn) chia sẻ, theo quan niệm của ông bà ngày xưa nên năm nào cũng thế, cứ đúng giờ này ngày Tết Đoan Ngọ gia đình lại đi tắm biển, để cầu mong sức khỏe, may mắn.

Bên cạnh việc tắm biển, vui chơi trong Tết Đoan Ngọ, nhiều người sau khi tắm xong còn lấy nước biển đựng trong can, chai để mang về cho người thân ở nhà do không đi được để tắm cũng mong cầu bình an, sức khỏe.