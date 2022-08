Nhiều người dân miền Trung dính bẫy qua Campuchia 'làm việc nhẹ, lương cao'

TP - Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam liên tiếp xảy ra các trường hợp người dân bị kẻ xấu dụ dỗ sang Campuchia “làm việc nhẹ, lương cao”...

Giăng “bẫy” trên mạng

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 8/7 vừa qua, vợ chồng anh T.N.P (47 tuổi) và chị N.T.L (42 tuổi, cùng trú tại Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố trình báo về việc con trai của anh chị là T.N.P (19 tuổi) bị các đối tượng trên mạng rủ rê vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, tuy nhiên sau đó đưa qua Campuchia. Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Theo trình bày của gia đình, anh P. vì nghe theo lời giới thiệu trên mạng xã hội về công việc liên quan đến trò chơi điện tử với mức lương hấp dẫn từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng nên đã lên xe của các đối tượng để vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các đối tượng sau đó đã đưa P. vượt sông nhập cư trái phép vào Campuchia.

Tại đây, anh P. phải làm việc nhiều giờ đồng hồ, thậm chí bị đánh đập, không được sử dụng điện thoại. Khi ngỏ ý muốn về lại Việt Nam thì các đối tượng buộc anh phải trả 300 triệu đồng chi phí đi lại, nếu không thì vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc tại đây.

Tại Quảng Nam, từ cuối năm 2021 đến nay, Công an tỉnh này đã tiếp nhận 10 vụ việc người lao động sang Campuchia yêu cầu cần được giải cứu.

Điển hình, ngày 1/3, Công an huyện Tiên Phước tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.C. (trú xã Tiên Hà) về việc con trai bà là T.Q.H vào thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16/2, sau đó được đưa sang Campuchia.

Đến ngày 28/2, anh H. gọi điện về cho gia đình qua facebook messenger báo mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng tại Campuchia không rõ địa chỉ. Các đối tượng nhốt anh H. yêu cầu gia đình nộp 4.000 USD mới cho về, nếu không sẽ bán cho chủ khác.

Trước đó, vào tháng 2, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T.K.L (trú xã Bình Quý) về việc từ cuối năm 2021 con trai bà là V.P.H được đưa qua Campuchia để làm việc. Nhưng đến ngày 6/1 thì anh này gọi điện về báo cho gia đình đang bị nhốt trong 1 căn phòng tại tỉnh Svay Rieng, của Campuchia. Các đối tượng nhốt anh yêu cầu gia đình nộp số tiền 59 triệu đồng.

Mới đây nhất, vào tháng 7, Công an huyện Thăng Bình cũng tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L (trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) về việc: Ngày 21/3 con gái bà là Hoàng Thị Tr. (18 tuổi) đi qua Campuchia làm ăn nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm.

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Mới đây, công an Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Trương Công Duy (30 tuổi, trú xã Quế Châu, Quế Sơn) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Qua điều tra công an xác định, đầu tháng 4/2022, Duy rủ rê 2 thanh niên cùng địa phương sang Campuchia làm việc cho Cty của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, cư trú tại Campuchia) và nhận tiền “môi giới” từ Hiền.

Tại công an, Duy khai đã dùng mạng xã hội đăng thông tin tuyển người làm việc tại Campuchia với mức lương 800 USD/tháng . Sau khi đăng bài, đã có 5 người đồng ý và được đưa sang Campuchia. Tổng cộng Duy đã tổ chức đưa và giới thiệu 7 người sang Campuchia, nhận được 35 triệu đồng từ Hiền.

Qua các vụ việc Công an tỉnh Quảng Nam cũng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa sang Campuchia làm việc. Người lao động đi làm việc tại nước ngoài phải do các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền đứng ra tổ chức để đảm bảo quyền lợi.