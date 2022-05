Nhiều hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình Zalo An ninh của Công an Tân Phú đã thu hút hơn 157.200 lượt quan tâm, theo dõi. Tiếp nhận gần 217.000 tin nhắn tìm hiểu và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, đã có hơn 1.230 tin báo giá trị từ người dân gửi qua Zalo góp phần giúp Công an quận kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ liên quan đến ANTT.

TPO - Nhận định tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức mới nảy sinh, ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.