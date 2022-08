Nhiều dự án, công trình TPHCM khởi công, khánh thành dịp lễ 2/9

TPO - UBND TPHCM vừa công bố 9 dự án, công trình sẽ được khởi công, động thổ và khánh thành vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, các dự án động thổ trong dịp này bao gồm: Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco smart city) Khu chức năng số 2a Khu Đô thị mới Thủ Thiêm; Chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Tân Thuận Tây; Chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở tại phường Phú Hữu (TP Thủ Đức); Cải tạo, xây dựng lại Chung cư số 23 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1).

Bên cạnh đó, thành phố cũng khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án, công trình gồm: Cải tạo, xây dựng lại Chung cư số 100, đường Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1); cải tạo, xây dựng Bệnh viện An Bình (giai đoạn 1); cải tạo, nâng cấp Trường THPT Bình Phú (quận 6); xây dựng mới trụ sở Khối vận, Đoàn thể quận 10; xây mới Trường Tiểu học Phong Phú (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Thời gian khởi công, khánh thành và bàn giao 9 dự án trên diễn ra từ ngày 30/8 đến 5/9.

UBND TPHCM giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các quận: 1, 5, 6, 7, 10, TP. Thủ Đức và huyện Bình Chánh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các buổi lễ, đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành nhanh chóng giải quyết thủ tục và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.