Nhiều dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã kí ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024 gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện trong giai đoạn thời tiết mùa hè nắng nóng, mưa nhiều, đang trong dịp cao điểm du lịch hè 2024 với nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao nên nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè tăng cao, nhất là với sởi, một số bệnh dự phòng bằng vắc xin và sốt xuất huyết (đã bắt đầu vào giai đoạn cao điểm).

Bộ trưởng yêu cầu sở Y tế và các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế; thực hiện cách li, kịp thời xử lí triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; phối hợp chặt chẽ với các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur chủ động đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp xử lí ổ dịch và tổ chức các chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh. Thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn, hiệu quả; rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi; vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch và khuyến khích việc tiêm vắc xin phòng bệnh đối với phụ nữ mang thai.

Đảm bảo tổ chức tốt thu dung, cách li, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về các biện pháp phòng lây nhiễm cho bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, đảm bảo sẵn sàng công tác hậu cần, thuốc, thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực trong giám sát, phát hiện, điều tra người mắc bệnh, tác nhân gây bệnh, các biện pháp xử lý ổ dịch, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực và chăm sóc người mắc bệnh.

Tuần qua Hà Nội ghi nhận 118 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp có số ca sốt xuất huyết tăng (tăng 34 trường hợp so với tuần trước đó). Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.058 trường hợp mắc (tăng gần 1,4 lần so với cùng kì năm 2023). Dự báo, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới và ghi nhận thêm các ổ dịch mới. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 34 trường hợp tay chân miệng (tăng 4 trường hợp so với tuần trước đó) và 11 trường hợp ho gà (tăng 3 trường hợp). Từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 1.627 trường hợp tay chân miệng (tăng 1,7 lần so với cùng kì năm 2023) và 162 trường hợp ho gà (cùng kì năm ngoái không có ca bệnh).